廚工冒警狎兩女網友罪成　還押至8月求情 (14:21)

控方指出，被告梅錦添（26歲）有一項非禮及一項冒警罪案底，他曾就讀毅進課程，其後任職機場保安、地盤工人等。辯方暫不求情，等待兩名事主Q和R的創傷報告。

控方案情指出，被告透過交友程式「SweetRing」、社交媒體Instagram認識21歲的事主Q、33歲的R及31歲的單親母親P。2017年4月至9月間，被告帶Q到賓館，企圖強姦Q，但Q提出付錢換取離開，Q事後再度向被告繳付1000元才脫身。被告又重施故技，帶喝醉的R到賓館後，未獲同意下強行與R性交及肛交。

被告於同年9月26日相約P喝酒後送她回家，要求留宿並將她強姦。其後P在論壇Beauty Exchange公開經歷，獲Q和R聯絡，三人終決定報警。

審訊時P曾供稱，她相信被告所說，會在性交後照顧她及負責任，而完事後她希望被告兌現承諾。辯方盤問下P表示，因她相信被告自稱為警察，警察不會硬闖其家，因此讓被告送回家，並否認是自動獻身與被告性交。陪審團今裁定涉及P的強姦罪名不成立，只裁定涉及Q的企圖強姦和R的未經同意下肛交罪成。

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