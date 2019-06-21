廚工冒警狎兩女網友罪成　還押至8月求情 (14:21)

26歲男廚工涉於社交媒體和交友程式上自稱警員，認識3名女子後，分別邀約對方到酒吧喝酒，其後肛交或強姦對方，其中一人提出付錢才得以脫身。廚工早前否認強姦、未經同意下肛交、企圖強姦及非禮共3罪。陪審團退庭商議一日後，今日（21日）在高等法院以大比數裁定一項企圖強姦罪及一項未經同意下肛交罪成，一項強姦罪不成立。被告還押至8月6日求情。
控方指出，被告梅錦添（26歲）有一項非禮及一項冒警罪案底，他曾就讀毅進課程，其後任職機場保安、地盤工人等。辯方暫不求情，等待兩名事主Q和R的創傷報告。
控方案情指出，被告透過交友程式「SweetRing」、社交媒體Instagram認識21歲的事主Q、33歲的R及31歲的單親母親P。2017年4月至9月間，被告帶Q到賓館，企圖強姦Q，但Q提出付錢換取離開，Q事後再度向被告繳付1000元才脫身。被告又重施故技，帶喝醉的R到賓館後，未獲同意下強行與R性交及肛交。
被告於同年9月26日相約P喝酒後送她回家，要求留宿並將她強姦。其後P在論壇Beauty Exchange公開經歷，獲Q和R聯絡，三人終決定報警。
審訊時P曾供稱，她相信被告所說，會在性交後照顧她及負責任，而完事後她希望被告兌現承諾。辯方盤問下P表示，因她相信被告自稱為警察，警察不會硬闖其家，因此讓被告送回家，並否認是自動獻身與被告性交。陪審團今裁定涉及P的強姦罪名不成立，只裁定涉及Q的企圖強姦和R的未經同意下肛交罪成。
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