【逃犯條例】蔣麗芸倡政府加強宣傳　稍遲一兩個月可重推修例 (15:01)

民建聯重申，「鑑於社會對修例意見分歧，我們認同政府未就重啟修例定下時間表的做法，並認為只有在公眾充分了解，並取得共識後，才考慮下一階段工作。」

【14:22】民建聯立法會議員蔣麗芸下午在facebook「澄清」：「今早接受電視台訪問，及後有報道指我認為政府在宣傳數月後可考慮重推逃犯條例。

當時本人指假若政府要重推逃犯條例，必須花一段時間加強宣傳，直至市民明白逃犯條例無威脅性下，到時政府可衡量是否重推，特此澄清。」

【14:08】民建聯立法會議員蔣麗芸接受Now新聞台節目《時事全方位》電話訪問時表示，政府加強宣傳《逃犯條例》修訂後，可考慮重推修例。

蔣麗芸表示，「是否可把條例稍為延遲一兩個月」，在這段時間內政府有人力物力，做更多大型宣傳，甚至在數個電視台「日播夜播」，盡量解釋清楚。

根據Now新聞台節目《時事全方位》節錄片段，出席同一節目的議會陣線立法會議員朱凱廸問蔣麗芸：「這是否民建聯的立場？你指多做幾個月後再重推這修例？你不是說笑吧？」

蔣麗芸說：「稍遲少少，不是叫停止工作……稍遲一兩個月，盡量去解釋清楚……很多人未了解清楚逃犯條例。」

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