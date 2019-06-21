小學男教師非禮女生判囚9個月　官斥被告「應為自己行為感羞恥」 (13:04)

43歲被告被控於2017年9月1日至今年2月13日期間，分別六度非禮女童X，四次在校園內發生，其餘兩次分別在學校往返內地交流時，在江蘇南京和廣東順德發生。女童現年11歲，就讀小六。

辯方今日呈交多封求情信，由被告以前任教的學生家長撰寫，涉及約18名家長，現場亦有近20名親友到庭支持；求情信提到被告對教學有熱誠、上次呈交的同事求情信亦指被告經常「留到最後一個離開學校」。

辯方引述心理報告稱，被告沒有戀童癖，惟他情緒管理欠佳，與妻子關係不協調感有壓力，但不懂如何紓壓，錯誤犯下該次嚴重罪行，事後非常後悔，明白令其他家長失望。雖然被告的重犯機會屬中度偏低，若他可改善情緒管理，相信不會重犯，希望部分刑期可同期執行。

署理主任裁判官徐綺薇判刑時稱，被告是11歲事主的教師及班主任，被告卻利用教師身分有計劃接近事主，更藉學校內地交流活動找借口入其房間非禮她，更甚是在上課趁其他學生在場時，刻意安排事主坐最後一排座位，以便肆意非禮，直斥「濫用職權」、「行為卑劣」，破壞家長的信任。

徐官表示，被告自事主小四時開始非禮她，在這一年多時間，因家庭問題產生一己私慾，不顧事主多次表達不願意仍侵犯她，而事主一直啞忍，最終由目擊事件的同學向其他教師揭發事件，可見事主長期承受精神壓力，「你（被告）應該為自己行為感到羞恥」。

徐官指出，雖然家長撰寫求情信讚揚被告盡責、是「好老師」，但法庭須保護兒童，判處阻嚇刑罰，考慮到事件不涉及觸摸私處和胸部，以及被告認罪，終判被告監禁9個月。被告聞判後表示「明白」，向庭內支持者點頭後進入羈押室。

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