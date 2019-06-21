【逃犯條例】多個團體警總遞信支持執法　捐百萬感謝警方 (11:09)

【11:00】近11時，珍惜群組約20名市民亦於灣仔警署總部支持警方執法，他們大叫「警察執法被屈」、「感謝警察 盡忠職守」等口號，又向警方代表送上飲品及小食，讓警方補充體力。珍惜群組召集人李璧表示，對近日遊行集會感到痛心疾首，批評學校教學生違法達義，又指示威者蒙面似早有預備，令警方執法時有畏懼。
另外，香港友好協進會約20名成員亦到警察總部向警方致送慰問函。
【10:00】近日反對修訂《逃犯條例》遊行及集會釀警民衝突，有團體今日（21日）在灣仔警署總部向警察送上感謝信及捐贈100萬元，並表示對近日的警民衝突感痛心。
港區省級政協委員聯誼會與香港政協青年聯會約30名會員於今早10時，於灣仔警察總部聚集，大叫「阿Sir辛苦晒」、「我哋支持香港警察」等口號；他們向警方送上感謝信，並向警察福利基金捐贈100萬元。
全國政協委員、港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷表示，近日的遊行集會上雖然大部分是和平示威者，但有個別人士衝擊警方，他對此感到痛心；至於應否成立獨立委員會調查警方於6‧12的行動，他認為可由政府、監警會等「香港原有、行之有效的機制處理」，並認為大家的眼睛是雪亮的，希望可還警方一個公道。另外，他說捐贈款項由兩會會費撥出。
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