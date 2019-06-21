【逃犯條例．不斷更新．短片】接近凌晨零時 警總外人潮未散 (23:58)

【23:50】救護員等候約20分鐘，警總終於開閘讓救護員入內，示威者一起歡呼拍掌，警總隨即關閘。示威者繼續在警總外高呼抗議。

【23:30】多名救護員在警總外等待入內，示威者大叫要求警方開門，讓救護員入警總內救人。

開始下雨，聚集市民紛紛撐傘，未有散去。有示威者在警總出入口疊起鐵馬，表示「亂放」更能阻止警員進出。

【23:16】警察公共關係科高級警司余鎧均在香港警察facebook短片作簡報，表示現時有不少示威者仍然留在警察總部附近，而警察總部內仍有很多人包括內勤人員，有些是懷孕，有些家中有小朋友及老人家需要照顧，而他們的家人現在好擔心各人的情况。余鎧均呼籲包圍警總的示威者，在軍器廠街無障礙通道讓出一條路，讓警察總部內的警員，特別是長期病患者、孕婦，以及家中有長者及小孩需要照顧的人回家。她最後再呼籲示威者不要阻塞交通，以免阻礙對市民的緊急服務。

黃之鋒呼籲晚上11時30分投票決定去留。

【23:00】警方宣布，電子報案中心的跟進服務今晚（21日）11時起暫停，直至另行通知，稱因警察總部被包圍及道路被阻塞，職員無法進入辦公；市民如有緊急事故，應致電999。因為警察總部的出入口正被示威者刻意阻塞，在晚上9時33分已召喚的救護車至今超過一個小時仍未能到達警察總部運送病人。警方呼籲示威人士盡快離開現場，切勿阻礙有關道路。

【22:30】今日（21日）是上周在金鐘太古廣場外牆棚架墮下身亡的梁凌杰「頭七」。晚上10時左右，太古廣場外金鐘道有大批市民聚集，排隊為梁凌杰上香、焚燒元寶、獻上白花，並於留言板貼上悼念字句；有自稱義工的市民手持擴音器，指示市民默哀及三鞠躬。

【22:00】示威者在警總外高舉電話閃燈，以阻礙警方拍攝。

【21:30】晚上仍有不少市民在政府總部外夏慤道、添美道和立法會示威區靜坐和來往，絕大部分人身穿黑衣。現場氣氛平靜，留守者未有高叫口號。立法會示威區有數十名市民反覆唱吟聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》。維多利亞港旁添馬公園草地有疏落的黑衣人坐着。

夏慤道入夜後仍有不少路障，包括添美道和夏慤道交界有雪榚筒和膠帶圍封；夏慤道近添華道位置有水馬、鐵馬、路牌、垃圾桶等築成。至於龍和道則交通順暢。

【20:57】警察總部內有警員持盾牌佈防戒備，當中最少有一名身穿特別戰術小隊（俗稱速龍小隊）制服。有示威者一度衝上警總的扶手電梯，其後自動退回地面，其他示威者拍掌歡呼，以示支持和平集會。有示威者合力搬鐵馬上警察總部閘門外，立法會議員許智峯呼籲示威者冷靜，不要衝入警總。

【20:05】警方表示，截至晚上7時，灣仔分區共有46個「999求助」未能即時處理。政府晚上近8時發稿，表示今日（21日）的示威已影響多項公共服務及阻塞交通，為市民帶來不便。政府發言人呼籲示威者和平理性表達意見，並要顧及其他市民的需要。

【19:30】警總正門內約有10名備有圓盾及警棍的警員戒備，一度有警員拍打玻璃，正門外大部分示威者即戴上頭盔，部分更戴上防毒面具。包圍警總的示威者愈來愈多，並開始佔據一段駱克道。

【19:00】有市民向警總外手持盾牌的警員擲雞蛋，擾攘一段時間後警方退回警察總部內。

【18:30】司法機構回應高院及區院受影響情况表示，今日（21日）高等法院、區域法院及家事法庭運作大致正常。司法機構一直密切留意有關情况發展，並會採取一切適當的措施，以確保法院的正常運作。

警隊facebook播放「六點鐘快訊」，短片內顯示今日示威情况，表示截至下午5時30分，因警察總部被包圍及道路被阻塞，灣仔分區共有43個999求助未能即時處理。警方需要調派其他資源處理，灣仔分區服務因此出現延誤。警方呼籲示威人士盡快離開現場，令999求助服務得以回復正常。

【18:00】大批示威者轉移到軍器廠街往夏慤道天橋位置。

【17:30】香港紅十字會表示，因應目前情况，下午已動員同事及義工於灣仔溫莎公爵社會服務大廈一樓設立急救站，直至另行通知。紅十字會表示，受傷人士的醫療需要應該獲得優先考慮，所有救援人員及車輛應受到尊重，其工作不應該受到阻礙；同時呼籲事件中的各方保持克制，以保障各方人士的尊嚴、權利以及可以獲得人道支援。

有警員換上便服準備下班，步出警總時被示威者大罵，最終退回警總內。

【16:15】示威者從金鐘道政府合署解散，分批返回灣仔警察總部，部分人留於太古廣場內稍作休息。

【15:57】高等法院正門已鎖上，只剩一道側門供公眾人士使用。

【15:45】有示威者用噴漆、雨傘、膠紙、紙皮等封着警總外圍的閉路電視。

一輛救護車駛入軍器廠街，示威者馬上站立並分開兩旁，讓救護車成功泊近警察總部，沿途示威者拍手歡呼。

【15:25】示威者於入境事務大樓「洗樓式」叫口號，其間入境處人員未有阻止。明報記者目測，現場仍有約100名市民在辦證。

入境處表示，目前灣仔入境處總部大部分示威者已和平散去，仍有十餘名示威人士在入境處聚集，整體秩序情況良好。入境處強調，尊重市民發表言論的自由，惟希望以和平理性的態度進行，不要影響其他市民辦理出入境相關服務的權利。

有示威者稱，現轉往金鐘道政府合署。

【15:10】入境事務大樓所有出口已被封，示威者留有通往會展天橋的出口讓市民及職員離開。由於仍有大批市民正於大樓內辦證，入境處辦證中心及其他部門仍然運作。

【15:08】有示威者用膠紙及雨傘等遮擋夏慤道近警署總部側門一處閉路電視，其間曾有站崗警員伸出警棍示警。

【14:56】運輸署表示，以下路段仍然受阻：添美道、夏慤道、金鐘道灣仔方向、添華道、軍器廠街、中環灣仔繞道北角（博覽道出口）及上環方向（龍和道出口）、告士打道中環方向（介乎杜老誌道及軍器廠街）、花園道（金鐘道方向）。

【14:30】示威者宣布癱瘓灣仔稅務大樓成功，轉而包圍入境事務大樓。

【14:24】大批示威者包圍下，灣仔區域法院似乎仍如常運作，惟市民只可從港灣道側門進出法院，有律師表示其處理的案件仍會照常開庭。另外，約50名軍裝警員在法院地下集結，暫未有行動。

有社總社工在灣仔警察總部外，站在示威者前線呼籲警方克制，另要求負責拍攝的便衣警員及督察展示警員編號。經過一輪呼籲，警方安排另一批便衣警員交更，現場見相關警員已佩戴委任證在胸口。

【14:05】稅務大樓最後一批職員離開，其間有市民聲稱報稅硬闖大樓，被示威者唱聖詩勸退。立法會議員許智峯到場向示威者宣布，已癱瘓警察總部及稅務大樓，鼓勵示威者留力繼續封鎖。

中信大廈管理員表示，只准大廈職員出入，玻璃門亦貼上「此門已關」。現場有身穿黑衣者欲進內，與管理員口角。

【13:47】警方宣布，由於灣仔軍器廠街一帶道路被嚴重阻塞，灣仔警署報案室服務暫停，直至另行通知。

灣仔稅務大樓地下門口有大批黑衣者聚集。大樓出入口被示威者封鎖，只准大樓內市民離開，其間有兩名市民不適，由急救員抬離稅務大樓。稅務大樓對開告士打道東行已被封。

另外，政府大樓包括區域法院的正門及側門均完全上鎖，只剩入境大樓通往告士打道花園的門口供途人進出。

【13:36】在灣仔的警察總部外，示威者不斷大叫「放人」。有人在示威範圍中拍照後被示威者包圍，被要求交出電話並刪除所有拍攝的照片後才放行。

另在灣仔警署報案室外，有6名軍裝警員戒備，他們當刻正將手上圓盾交還。

【13:13】有示威者從人群後方向警方拋擲雞蛋，亦有人將雞蛋擲向警務處標誌。

【13:10】灣仔警察總部汽車出入口突然飄出不知名煙霧。

【13:04】立法會議員區諾軒及許智峯抵達灣仔警察總部，冀入警總就警方6‧12清場行動作正式投訴，惟警總大門已落閘，兩人要求警方開門。

【12:43】警方談判專家站在警總一樓樓梯位置與示威市民對話，稱市民佔據道路阻止警方提供緊急服務，呼籲和平離開，續強調警方不是清場。

黃之鋒批評，談判專家如「皇帝出巡」俯視示威者。示威者不停大叫「撤回暴動」等口號。

一名「香港01」攝影記者身體不適，急救人員稱他出現熱衰竭及抽搐情况。

【12:25】警方談判專家嘗試與在場示威者談判，黃之鋒與數名示威者企圖阻止談判專家發言，談判專家未發言便退回警察總部內。

黃之鋒說，警務處長盧偉聰是示威者「唯一認可的談判專家」，又解釋並非阻止談判專家與示威者對話，只是希望在談判專家發言時可高舉早前示威者受傷的照片，惟談判專家自行放棄與市民對話的機會。

【11:55】警方召開記者會，警察公共關係科高級警司余鎧均呼籲示威者盡快離開，強調非清場，尊重市民和平表達意見的權利。

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【11:52】夏慤道仍封閉。示威者續聚集於灣仔警察總部，香港眾志成員將6‧12警民衝突照片，貼於警總門口。黃之鋒宣布，已堵塞警總所有出入口，成功包圍政總，要求撤回暴動定性，「沒有暴動只有暴政」，並要求警務處長盧偉聰面對市民。

另外，示威者以鐵馬頂着金鐘政府總部附近行人閘口，亦有示威者拆去特首辦外的鐵馬，用以加固佔據馬路的路障，並擴大佔領區；政總內的警員未有阻止。

警方呼籲，有示威者在夏慤道一帶刻意堵塞道路，呼籲駕駛者避免駕車到受影響地區。

【11:41】示威者架鐵馬圍封軒尼詩道入軍器廠街的路段。民主黨立法會議員鄺俊宇到達警總外，在場示威者歡呼。

【11:28】人潮到警總，約有5至6名軍裝警在警總門外。有數名警員欲走入人群中，被示威者大叫「撤退、撤退」。警員其後退回警總門口。

夏慤道現時無車通行。

【11:26】黃之鋒呼籲示威者包圍警總。夏慤道示威者人數減少，西行線現能通車。

【11:20】夏慤道西行線有兩條行車線目前能通車，示威者佔據東行線。不少示威者移往灣仔警察總部。

【11:10】示威者以水馬、雪糕筒等物資，佔據夏慤道東西行線，大喊撤回。

【10:50】大專學界約10時持旗走到立法會「煲底」示威區，呼籲民眾繼續到立法會，稱下午會有行動，稍後公布，盼公眾不忘撤修例、撤暴動定性、追究警察責任及停止檢控示威者。

中大學生會會長蘇浚鋒表示，學界正醞釀行動，與不同民主派組織商討，待有一定人數才會宣布下一輪行動，期望人數最少可以「坐爆煲底」。問及相關行動，蘇稱不會主動策劃暴力衝擊行動，會和平表達訴求，期望學界下午公布的行動可提供方向。

就律政司長鄭若驊致歉，蘇浚鋒斥政府回應不足，至今無接觸年輕人，對政府感失望。

【09:00】至早上9時，聚集於金鐘立法會外的人未見有具體行動。學聯署理常委會主席陳偉霖表示，觀乎現場人數不太樂觀，現階段學界暫時做不到太多東西，只能用靜坐方式表達訴求，「仍等待更多人前來集合」。

被問到當人數夠多會做什麼，陳偉霖稱暫時難以交代，仍在商討，「都希望盡快，若時間一久，市民可能離開」，期望上午能公布新發展。

陳偉霖認為，政府想讓民意慢慢消耗，現時仍期望市民自發不合作運動，製造對民生或對政府施政及行政工作的影響，藉以給予壓力，他稱「不知道政府昨宣布（暫停政總開放）算不算是影響其一日的運作」。被問到最激烈行為會是什麼，他回應說，一定會以和平原則呼籲市民作不合作運動。

【08:00】立法會「煲底」示威區現時有近千人，政總外暫未有人群，穿黑衣者主要聚集於立法會外示威區。

【07:45】大專學界等今晨（21日）發起「升級行動」，臨近早上7時，步向立法會方向的市民絡繹不絕，立法會「煲底」示威區下逾百人聚集，中信天橋上有約80人，氣氛暫時平靜。附近一帶未見有警察駐守，路面亦無警車停泊，政總內則有十多輛警車。

在夏慤大廈附近上班的歐先生表示反對《逃犯條例》修訂，雖然上周因示威者行動，令居於葵青區的他上班時間增加約15分鐘，但覺得「沒什麼影響」，認同政府沒有聆聽民意，「最低限度要撤回和收回暴動定性」，以及追究警察行為，「好多時是警察主動挑釁示威者」。不過，歐先生認為示威者最重要是冷靜，「千萬不要有任何激進行為」，例如主動襲擊警方，以免警方有藉口作攻擊行為。

在中環通宵工作後下班的鄭先生認為，示威者近日遊行、佔據馬路、6‧12行動，以及今日包圍政總等也是「和理非」，沒像外國示威者燒車和擲汽油彈。鄭先生表示，特首林鄭月娥應下台、警察需收回暴動定性、應釋放所有被捕示威者，不應有人「犧牲」。鄭先生說，政總暫停開放是「淆底」想避免衝突，覺得林鄭月娥也意興闌珊，惟要待中央找到人選才下台，預料政府和示威者將繼續僵持和膠着。

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