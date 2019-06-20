【逃犯條例】醫管局成立專責小組檢視資訊安全　料3個月內提交建議 (21:04)

警方到醫院拘捕6‧12衝突傷者，引起社會憂慮醫院泄漏傷者資料，醫管局今日（20日）宣布成立專責小組，就近日社會對局方「急症室資訊系統」的關注，迅速及針對地審視醫管局的資訊科技安全，特別是有關保障病人資料私隱及前線運作方面的臨牀系統安全風險，以加強系統的安全框架，並建議可行改善措施。
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專責小組預計在3個月內完成檢視工作及向醫管局提交建議，其間將集中檢視的範疇包括，審視醫管局臨床系統的安全和保障資料私隱措施；建議須確保安全取閱的範疇；以及提出新的安全技術和做法，能有效加強醫管局臨床系統的保安和資料私隱。
專責小組主席會由醫管局審計及風險管理委員會主席楊志威出任，並由兩名資訊科技及個人資料私隱專家作小組成員，包括前任政府資訊科技總監賴錫璋教授，以及香港首任個人資料私隱專員劉嘉敏。
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