【逃犯條例】梁栢賢稱向盧偉聰表達醫護關注　成立特別小組檢視病人資料安全 (17:35)

警務處長盧偉聰早前承認警方曾到公立醫院拘捕「6．12衝突」傷者，引發醫護與病人的信任危機。醫管局行政總裁梁栢賢今午（20日）舉行記者會，證實從正式渠道得知有病人在仁濟醫院的病房內被捕；另有傳言和同事匯報稱，有病人在等候期間、在分流站聽到被捕信息，包括伊利沙伯醫院和廣華醫院，但未有證實，難以跟進，希望盡量蒐集資料。
梁栢賢稱，今早已與盧偉聰通電話，表達前線同事關注院內執法人員的行動。醫管局今日亦成立特別小組，檢視病人資料整體安全，期望3個月內完成檢討，包括改善臨牀資訊系統保安、新身分識別系統、資訊系統增加防火牆等。
就網上昨日（19日）起流傳一張呼籲周六（22日）「反黑護大遊行」，到各間公立醫院要求交出「出賣香港人的黑心護士」、「揪出真兇」。梁栢賢希望「大家不要衝動」，呼籲不要衝擊醫院，不希望阻延救護車出入或病人救治，亦稱醫院會加強保安。
梁栢賢表示，醫管局早前遭網絡攻擊，電腦系統被不斷攻擊。醫管局資訊科技及醫療信息主管張毅翔說，醫管局網站於周一（17日）晚上，遭約3小時的DDoS網絡攻擊，疑想影響網站運作，但由於醫管局系統很多防線，無泄漏資料，其後無再出現攻擊，但很難找到攻擊來源。
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