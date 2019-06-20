長榮航空今午4時起罷工　今明往來台北香港6航班取消 (16:31)

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航班編號︰BR858／離港時間︰20:55

航班編號︰BR810／離港時間︰21:45

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航班編號︰BR857／抵港時間︰19:55

航班編號︰BR809／抵港時間︰20:45

航班編號︰BR827／抵港時間︰23:45

明日（21/6）暫時有一離港航班取消

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航班編號︰BR828／離港時間︰07:25

香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，目前有3個旅行團約50人在台北，原定分別於今、明及後天返港，暫時未知會否受影響，旅行社尚在等候航空公司的通知。

至於離港的旅行團，她稱未來數天至少有6團約100人會乘搭長榮出發，亦要等候航空公司通知。

機管局稱，會與有關航空公司緊密聯繫，並呼籲旅客前往機場前，向航空公司查詢，或瀏覽機管局網站及手機應用程式「我的航班」，了解最新的航班資訊。

【15:08】台灣桃園市空服員職業工會在月初取得罷工權後，長榮航空勞資雙方今午（20日）於台北萬麗酒店進行協商。雙方無法達成共識，桃園空服員職業工會當場宣布，下午4時開始罷工。

台灣《風傳媒》報道，桃園市空服員職業工會稱，長榮航空兩年來超過20次的協商至今，每次提出的方案從來沒有改變，簡直毫無誠意，即使有政府官員學者出面協調，耗費巨大成本直播，長榮航空依舊沒有拿出更佳方案，感到遺憾。工會認為，協商無法繼續進行，決定發動罷工。

目前，工會成員仍在現場，等待資方是否有進一步的解決方式。

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