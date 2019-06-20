虐打伯恩山犬摔地10次　豪宅男認殘酷對待動物罪　下月判刑 (17:35)

報稱無業的徐偉豪（33歲）承認於今年2月9日在何文田「One Homantin」內，殘酷毆打及虐待一隻狗，從高處將牠扔下，導致狗受到不必要的痛苦。

辯方求情時指出，被告自伯恩山犬兩個月大時開始飼養牠，一直重視和愛惜牠，但案發時他有飲酒，亦有情緒問題，回家後目睹家中的伯恩山犬隨處便溺及咬破家中物件後，因情緒問題而犯下本案，沒從中獲得快感，又形容被告只是「拎起放低」寵物狗，並非「扔」牠。辯方表示，被告對犯案感到後悔。而涉案的狗現行動自如，適合等候領養。

案情指出，兩名途人於案發當日凌晨4時聽到被告在「One Homantin」的露台上大叫，目睹被告數次用手擊打一隻伯恩山犬的頭部，將牠摔在地上約10次，被告其後將狗帶回住所，並數次將牠摔在地上，途人報警。

警方到場後發現，涉案的狗虛弱躺地。被告在警誡下稱，因發現狗抓破物件及隨處便溺，故一時衝動擊打狗教訓牠。

涉案的狗其後經愛護動物協會獸醫檢查後發現，狗的胸膛無法躺臥，眼部有瘀傷和腫脹，口部有血迹和瘀傷，經治療後已痊癒。

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