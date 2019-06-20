【逃犯條例】大專學界宣布行動升級早上包圍政總　政總關閉 (20:37)

【20:20】特首辦回應民間提出的訴求稱，行政長官在6月18日會見傳媒時已就政府在修例工作上的不足及引起社會矛盾、紛爭及焦慮向市民致歉，並已回應其他相關的事宜，希望市民明白及理解。「行政長官知道年輕人希望特首懂得聆聽、尊重和關心年輕人，未來會在適當時候多接觸他們和了解他們的想法。」

特首辦希望市民表達意見時會繼續採用和平理性的方式。

【18:24】大專學界設定的下午5時限期已過去，政府並無回應撤回修例及釋放所有示威者等五大訴求，大專學界宣布行動升級，將於明早（21日）發起不合作運動，將包圍政總和平表達訴求，號召早上7時在金鐘海富天橋集合。

【16:41】隨着6間大專、大學學生會及網民為政府回應訴求設定的死線（下午5時）接近，下午4時已有逾百人聚集立法會示威區，不少人身穿黑衣，氣氛大致平靜。

大學四年級的鍾同學對政府在死線前回應訴求不抱期望，因至今仍未有消息顯示政府官員會出來發言。對於明日的升級行動，她慨嘆「身不由己」，因要顧及父母感受而無法走到最前線，只能在後方支援的同時，盡量確保自身安全。

同行的陳同學說，大家對明日（21日）行動升級的實際做法仍未達成共識，會視乎今晚政府的態度再作決定。

物資站義工Elaine說，昨晚（19日）已有人討論明日升級的行動，「但大家都模棱兩可」，她會視乎明日情况再決定如何響應行動。Elaine亦表示，不願再見到有人受傷流血，更不願見到有人犧牲性命。

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