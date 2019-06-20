【逃犯條例】伊院院長：嚴肅跟進疑院內泄露病人資料 (16:24)

警務處長盧偉聰早前承認警方曾到公立醫院拘捕「6‧12衝突」傷者，引發醫患信任危機，亦有報道引述6‧12金鐘傷者稱，懷疑有護士泄露受傷緣由令自己於院內被捕。醫管局九龍中聯網總監、伊利沙伯醫院行政總監盧志遠下午出席油尖旺區議會後回應傳媒提問，表示保障病人私隱是醫管局的責任，並會確保資料只用於醫療用途。
盧志遠說，有留意到今早（20日）有報道指出，伊利沙伯醫院有人員把不適當的資訊說了出去，認為該病人向傳媒表達了不滿，形容「有足夠的情况」作調查，會嚴肅跟進，並找相關同事和人證調查，了解事實，如同事有偏差便會跟進。
網上昨日（19日）流傳一張呼籲周六（22日）「反黑護大遊行」的圖片，呼籲市民下午到各間公立醫院，要求醫院交出「出賣香港人的黑心護士」、「抽出真兇」。盧志遠表示，留意到有關流傳，相信香港是文明社會，市民表達不滿、表達意見會和平進行，不會影響醫院治理病人。但有前線醫生向本報表示，即使未知有關行動真偽，仍憂慮會影響醫護工作。
就網民發起針對護士的行動，護士協會主席、衛生服務界議員李國麟表示，自己亦無法知悉有金鐘示威者在醫院內被捕的詳細情况，「我作為行內人，見有金鐘人士求醫後被捕、被控暴動，我亦覺得很多『位』解不通」。
李國麟認為，對於有人在醫院內被補，社會大眾仍有很多不清楚的地方，醫管局和警方都需要解釋拘捕詳情、哪些常規和非常規行動令示威者被捕，以釋除市民疑慮，亦讓前線同事安心按常規護理、有效保護病人私隱，否則難以避免周六（22日）網民的行動。
警務處代表郭鵬志在區議會會議上表示，每間急症室醫院都有警員駐守，對於被指衝突當日有大量便衣警察在急症室徘徊，他說有否增加警力、便衣警察，「暫時我沒有這個資訊」。
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