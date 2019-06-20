【逃犯條例】伊院院長：嚴肅跟進疑院內泄露病人資料 (16:24)

盧志遠說，有留意到今早（20日）有報道指出，伊利沙伯醫院有人員把不適當的資訊說了出去，認為該病人向傳媒表達了不滿，形容「有足夠的情况」作調查，會嚴肅跟進，並找相關同事和人證調查，了解事實，如同事有偏差便會跟進。

網上昨日（19日）流傳一張呼籲周六（22日）「反黑護大遊行」的圖片，呼籲市民下午到各間公立醫院，要求醫院交出「出賣香港人的黑心護士」、「抽出真兇」。盧志遠表示，留意到有關流傳，相信香港是文明社會，市民表達不滿、表達意見會和平進行，不會影響醫院治理病人。但有前線醫生向本報表示，即使未知有關行動真偽，仍憂慮會影響醫護工作。

就網民發起針對護士的行動，護士協會主席、衛生服務界議員李國麟表示，自己亦無法知悉有金鐘示威者在醫院內被捕的詳細情况，「我作為行內人，見有金鐘人士求醫後被捕、被控暴動，我亦覺得很多『位』解不通」。

李國麟認為，對於有人在醫院內被補，社會大眾仍有很多不清楚的地方，醫管局和警方都需要解釋拘捕詳情、哪些常規和非常規行動令示威者被捕，以釋除市民疑慮，亦讓前線同事安心按常規護理、有效保護病人私隱，否則難以避免周六（22日）網民的行動。

警務處代表郭鵬志在區議會會議上表示，每間急症室醫院都有警員駐守，對於被指衝突當日有大量便衣警察在急症室徘徊，他說有否增加警力、便衣警察，「暫時我沒有這個資訊」。

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