【逃犯條例】郭家麒：至死線政府無回應感失望　張超雄促明勿派大批警察佈防 (18:39)

【18:03】立法會議員郭家麒表示，今早（20日）已把家長、教師團體的聲明直接交給特首辦主任陳國基，但林鄭月娥至大專學界設定的下午5時「死線」過後仍無回應，他感到十分失望。他強調，如明日（21日）發生衝突，有人受傷或被捕，最大責任在於林鄭月娥。他亦已去信監警會，要求主席梁定邦明早派員監察警方，惟至目前仍未收到回覆。

另一立法會議員張超雄呼籲，林鄭月娥及警務處長盧偉聰明天不要派駐大批警察到場，尤其是防暴警察及特別戰術小隊「速龍小隊」。他指出，過去周日（16日）的遊行未見有警察佈防，遊行市民非常和平。

【16:08】特首林鄭月娥日前就修訂《逃犯條例》引發的事件致歉，惟不少市民不滿意，要求政府正面回應民間的五大訴求。一班家長、教師、宗教及文化界團體今午（20日）到特首辦外抗議，要求林鄭月娥走出特首辦與年輕人對話，並答應市民的訴求。團體表示，知道年輕人已定今日下午5時為「死線」，若特首無回應，明日（21日）行動將會升級；團體留守現場至明日，並不設結束時間。

團體共16人在添華道警方早前設置的鐵馬陣外集會示威。「傘下爸媽」發言人黃潔螢表示，年輕人及學界已定5時為「死線」，但政府至今仍不為所動，無回應民間五大訴求，對明日將舉行的行動感擔心。明愛專上學院社會科學系客座教授何芝君表示，明白年輕人「義之所在」建議行動升級；何芝君又說，林鄭月娥可選擇逼年輕人走險，或選擇在5時前化解事件，故促請她立即出來對話、收回「暴動的假議題」，並釋放所有被指是「暴力」的示威者。

劉智雄牧師宣讀團體聲明指出，林鄭月娥無視200萬人訴求，若不回應，「勢必引起年輕人的義憤，種下警民衝突的惡果」。聲明又表示，僅得林鄭月娥一人可阻止衝突流血的局面，「一念天堂，一念地獄」，促請她立即答應社會訴求。

「家長聯盟」成員張豔璿表示，道歉要包括行動，否則只是「做show」，她要求林鄭月娥「不要施捨，而是要真正改過」。她又指出，年輕人走到戰場反抗，而警方使用過度武力，這些責任在於林鄭月娥；她擔心若明天發生流血事件，「林鄭是否一命填一命？」

基督教眾樂教會卜莎崙牧師表示，「看不到林鄭月娥是合神心意的政府」，呼籲她悔改，聆聽市民聲音，並溝通了解，「做返一個真信徒」。

立法會議員張超雄說，肯定明日會有很多市民前來集結，「年輕人按捺不住，願意冒險」，他說，敬佩年輕人的勇氣，呼籲「掌權者要覺醒」。他在集會後表示，已向特首辦說明有關「死線」，對方已收到此信息，他又說，很擔心明日又會出現6．12警方武力鎮壓的場面，民主派議員會在前線監察警方。另一議員郭家麒表示，會監察警員，不會容許他們「亂咁打人」，強調不能再發生同樣事件。他和張超雄今日會再去信監警會，要求主席梁定邦明日派員全天候監察警方行動。

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