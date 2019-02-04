【逃犯條例】民陣斥警6‧12開槍鎮壓不恰當　林卓廷投訴李家超涉公職失當 (15:55)

民陣召集人岑子杰指出，6月12日他們在中信大廈外的龍匯道集會，事前已獲不反對通知書，屬於合法集會，但警方卻在沒有通知下發射催淚彈驅趕。他又批評警方當日的開槍鎮壓方式，例如開槍直射向示威者，以及射向站滿人群的的地方等並不恰當，認為極容易造成致命意外。

岑子杰期望投訴警察課處理投訴時，不會推卸責任說前線的警民關係溝通不足，同時呼籲政府自行成立獨立調查小組，調查及理清6‧12鎮壓事件的真相。他另外提到，民陣明日（21日）將正式開展監察警權運動，以推進約制和監察警權的制度。

此外，民主黨林卓廷今日（20日）亦到警察總部，投訴保安局長李家超涉嫌干犯公職人員行為失當罪，他提到李家超在立法會上解釋警方的特別戰術小隊（「速龍小隊」）制服沒有位置展示編號，認為李家超是欺騙議員及公眾、其解釋是「荒天下之大謬」，行為偏離職責範圍。

林卓廷展示多間新聞媒體的照片，在本月9日至昨日（19日），有記者拍攝到速龍小隊人員身上有配章，上面列有警員編號。他指出，「速龍小隊」沒有展示警員編號，令市民無法識別濫用武力警員的身分，批評警方若容許大量警察隱藏編號，客觀效果就是鼓勵、包庇他們去作濫權、違法的行為。

林卓廷其後接受《明報》查詢時稱，警方受理其報案，他亦會補充資料給警方，案件交由灣仔刑事調查隊第二隊負責。

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