【逃犯條例】目擊衝突或現哀傷煩躁　香港心理學會7建議紓壓 (16:21)

‧腦海浮現衝突事件畫面和記憶（包括親身經歷或新聞片段）而無法專注工作和學習；

‧鬱鬱寡歡、哀傷、不安、緊張、焦慮、恐懼、憤怒；

‧難以入睡、失眠、夜半驚醒或發惡夢；

‧因小事而感煩躁或容易發怒、受驚、無法集中精神；

‧對本來喜歡的事物失去興趣，對未來失去信心；

‧嚴重時會逃避任何勾起與事件相關的事物，例如相關道路、網絡圖片等。

香港心理學會輔導心理學部就急性壓力反應，提出維護心理健康的7個建議：

‧成年人可留意自己與身邊較年幼親友的心理狀況；

‧避免過度接觸一些在衝突期間影響自己感受的畫面等；

‧盡量保持規律的作息生活和均衡飲食；

‧建立適合自己的放鬆及減壓方法，如運動等；

‧向適合的親友互相關心及抒發情感；

‧嘗試聆聽並理解大家的感受；

‧如事件對自己的心理影響持續超過一個月，應立即向專業心理學家或輔導人員求助。

坊間有社福機構設立情緒支援熱線，幫助有需要的人。

‧生命熱線青少年專線：2382 0777（時間14:00-02:00、對象為24歲以下青少年）

‧賽馬會青少年情緒健康網上支援平台：9101 2012（SMS）（24小時網上輔導）

‧明愛青少年及社區服務：6304 0176（時間為10:00-02:00、對象為青年及家長、服務至6月21日）

‧突破輔導中心：2377 8511（時間為周一至五10:00-18:00、對象為青年及家長）

‧香港青年協會「關心一線」：2777 8899（時間為周一至六14:00-02：00）

（香港心理學會輔導心理學部／明報資料）