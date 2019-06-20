地球之友前助理經理認虛報學歷求職　准保釋下月判刑 (14:39)

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辯方求情稱，被告黃國樑（58歲）為一家之主，須同時養育3名子女才迫不得已犯案。辯方續表示，被告有宗教信仰，教會牧師亦有替他求情。

裁判官先索閱被告背景及社會服務令報告，將案件押後至7月11日判刑，其間被告繼續獲保釋外出。

案情指出，被告前年2月13日在招聘網站「cpjobs」，留意到香港地球之友正招聘項目主任，翌日發送履歷應徵。被告在履歷中表示，他持有浸大頒發的經濟學碩士學位，以及是中國註冊會計師協會的附屬會員，最終於同年5月獲聘「助理經理」一職，月薪逾3.1萬元。被告工作約一年至去年5月才辭職，獲發共約40萬元薪金。

廉署調查發現，浸大沒有開辦任何名為經濟學碩士的課程，而中國註冊會計師協會不設任何附屬會籍。倘若香港地球之友知悉被告的資歷並非真確，香港地球之友不會聘用他。

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