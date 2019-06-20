無業男認貪萬元報酬刑毁縱火燒餐廳　官斥形同黑社會判囚4年5月 (13:59)

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被告黃銚汶承認兩項刑事損毁及一項「罔顧他人生命受危害下縱火」罪。控方透露被告有14項案底，他於2014年出獄，其後與一名內地女子結婚，育有一名6歲大的女兒。

辯方求情表示，被告2017年財困，其時重遇一名叫「細林」的朋友，細林說他與涉事餐廳東主因土地問題有爭拗，問被告「想唔想幫手做啲嘢」，稱只是想恐嚇東主。辯方形容被告犯案純屬愚昧及貪念，不知行動的嚴重程度。

但法官反駁，被告與餐廳東主無仇無怨，卻一再將行動升級，變本加厲犯更嚴重的縱火罪，斥責他膽大包天。法官表示，案件沒有造成人命傷亡實屬幸運，村屋的二三樓外牆被熏黑，東主花費逾7萬元修理。

案情指出，2018年1月16日及2月15日凌晨，涉事東主的兄弟在餐廳附近工作時，兩度聽到玻璃聲及發現玻璃門被損毁。不久，2月21日凌晨4時，他聽見餐廳傳出聲音，發現火警並即時報警。其時正在樓上睡覺的東主由消防救出。

經警方調查後被告落網，警誡下他承認犯案，並供稱他干犯縱火時，帶同一罐天拿水，與女友乘搭小巴到大欖涌村，着女友在村口等他，他則走入餐廳犯案，事後離去才發現遺下銀包在現場；警方在現場拾獲被告銀包認出他。

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