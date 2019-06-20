興德前校長涉用假文書結案陳辭　官質疑面試者即日有員工拍卡紀錄 (13:51)

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被告陳章萍（46歲）被控於2017年5月24日，使用虛假興德學校求職者面試紀錄表格，涉及聘請非教學職員張錦輝（又名張鐘謙）。數名親友到庭支持被告。

據控方呈堂的涉造假面試紀錄，日期為2016年7月16日，上有時任校長陳章萍、副校長何志輝、時任高級主任李陽的簽名。何志輝早前供稱，其簽名屬冒簽。

辯方陳辭時表示，不爭議控罪元素中被告有使用過該文書，但爭議被告是否知道或相信該文書屬虛假。辯方說，沒有證人能否定在2016年7月16日有舉行相關面試，自此之後該紀錄交由書記存放在特定房間，沒有證供顯示該房間是否上鎖，不能肯定有否受他人干預；案發當日，被告由書記手中接過文件，被告花短暫時間過目一大疊文件後，便交給教育局人員，當中懷疑冒簽的「何志輝」簽名與平日簽名相似，故被告當時不會知悉有問題。

辯方又提到，時任校監鍾佳榮2016年2月收到教育局文件，得悉會調查聘用張錦輝一事，而他亦有機會接觸相關文件。

辯方續說，雖時任高級教育主任宋卓範指有參與「張錦輝」的面試，但涉造假紀錄上沒有其簽名，惟亦有可能是宋卓範臨時被安排負責面試，故沒有簽名。

裁判官刻意提到，證物顯示「張鐘謙」名字出現於2016年7月16日校方員工拍卡紀錄系統，但當日原本是面試日，他理應未獲聘用。辯方回應稱，張鐘謙可能是學校臨時工，但當時未是正式員工。

由於辯方沒有傳召任何人，裁判官希望控方只就法律觀點陳辭。控方表示，根據《刑事罪行條例》第69條說明虛假的定義，該文書看來是由某人以該式樣製造，或在某些情况下製造，但事實並非如此。控方指出，涉造假文件上沒有宋卓範簽名，但有當日的求職者記得宋卓範是面試官。裁判官聽畢雙方陳辭，押後至7月2日下午裁決。

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