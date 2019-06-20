【逃犯條例】胡志偉倡政府撤示威者控罪　修補社會撕裂 (12:02)

胡志偉認為，正如警務處長盧偉聰所說，絕大部分示威者都是和平，從政治上考慮，政府若以緩和寬鬆的方法處理今次事件，撤銷所有示威者控罪、停止搜查，可為政府與社會重新接軌（reconnect）的起步點；若因涉嫌扔磚等行為被捕，警方可改控普通襲擊等罪名。

出席同一節目的民陣召集人岑子杰表示，要求成立獨立調查委員會，是因為監警會已不能制衡警員，現行機制存在缺陷，才容讓上周三（12日）在場指揮官可下令肆無忌憚向示威市民開槍；獨立調查委員會可令警權得到合理的約制。

被問到如何看香港未來10天局勢發展，岑子杰稱很難評估，現時立法會要監察政府很困難，政府必須自律自制，批評特首林鄭月娥冷處理手法不能平息市民憤怒。

另外，大專學界將今午5時設定為死線，要求政府回應訴求。岑子杰表示，民陣今次的角色是參與者，是公民社會的一部分，又說民陣在自己招牌下有其難處。

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