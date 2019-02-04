【逃犯條例】成立獨立委員會調查？葛珮帆：對警不公　鄺俊宇：有助宏觀蒐集證據 (09:49)

葛珮帆今早（20日）出席港台節目時表示，若成立獨立調查委員會針對警方有否使用過分武力，被人覺得是針對警方，並不公道。她說，若有人認為警察做錯，應按現行機制投訴。

出席同一節目的鄺俊宇贊成成立獨立調查委員會，認為有助還原事件真相，宏觀地蒐集各樣證據後由第三方處理。他稱，現有投訴機制失效，例如有警員身上無編號難作辨認，故需要有針對6.12衝突特殊情况的獨立調查委員會。

自由黨立法會議員張宇人接受節目電話訪問時表示，事件涉及的事情太多，短時間內難找出真相，亦欠人力處理，「大家應想想（成立獨立調查委員會）能否做到效果、找到原因」。

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