油塘魔鬼山現「反黑警護學生」直幡 (09:06)

Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
港聞
即時首頁
港聞
娛樂
經濟
地產
兩岸
國際
體育
文摘
焦點
圖輯
新聞總覽
HOTPICK
港聞
2019年6月20日星期四
【逃犯條例．不斷更新．短片】接近凌晨零時 警總外人潮未散 (23:58)
巴士路線最新改道安排 (23:04)
滿身傷女嬰猝死案 保母及男友周六提堂 生母保釋 (23:03)
【逃犯條例．圖輯】從金鐘到灣仔 「放人」「撤回」不絕於耳 (21:08)
【逃犯條例】政府籲示威者顧及他人需要 和平理性表達意見 (20:22)
【逃犯條例】教區夏志誠促示威者注意安全 籲勿過分影響市民免民意逆轉 (20:07)
【逃犯條例】高錕遺孀籲學生官員溝通 蔡子強籲示威者避免擦槍走火「贏變輸」 (19:55)
【逃犯條例】警：灣仔分區43個「999求助」未能即時處理 (19:26)
曾控習近平犯反人道罪 菲律賓前外長被拒入境香港 (19:24)
【逃犯條例】大律師公會促完全撤回修例 設獨立委員會查6．12衝突 (18:50)
【逃犯條例】民陣籲6．26愛丁堡廣場集會 G20前「重擊」林鄭月娥 (18:10)
【逃犯條例】一圖睇晒6‧21示威點 (18:00)
訛稱可低價售美心流心奶黃月 兩男認欺詐搶劫還押候判 (17:35)
兒童醫院暫設40癌症和深切治療住院病牀 料7月增至100牀 (17:20)
【逃犯條例】荃灣港安拒收6．12傷者後報警 陳肇始：私院按服務評估能否接收 (16:55)
男子持刀闖尖沙嘴商廈被捕 (16:38)
【逃犯條例】中槍口鼻噴血中學生：探頭出傘外即遭「淺啡圓形物」擊中臉暈倒 (16:35)
【逃犯條例】蔣麗芸倡政府加強宣傳 稍遲一兩個月可重推修例 (15:01)
迷你倉大火再有殉職消防遺孀入稟索償 (14:48)
37歲女因小事斬傷八旬父頭部 判囚一年 (14:45)
【旺角大衝突】兩男暴動等定罪上訴遭駁回 上訴庭：警掟磚為阻群眾推前 (14:23)
廚工冒警狎兩女網友罪成 還押至8月求情 (14:21)
稱遭財務公司恐嚇拐6歲女 五旬漢刀劫病鄰居判囚4年8月 (14:15)
港人巴基斯坦攀6000米高峰失聯 尋回屍體疑低溫症奪命 (13:11)
小學男教師非禮女生判囚9個月 官斥被告「應為自己行為感羞恥」 (13:04)
立法會取消下午會議 (12:10)
警油麻地檢12萬元大麻精拘一男 (11:10)
【逃犯條例】多個團體警總遞信支持執法 捐百萬感謝警方 (11:09)
尖沙嘴搗破賣淫場所 一男子被捕 (11:06)
【逃犯條例】監警會前委員：監警會可向警取「行動指令」還原真相 (10:59)
apm表行失竊近12萬元手表 警追緝中年男子 (09:55)
【逃犯條例】鄭若驊發網誌致歉 認政府修例工作有不足 (09:37)
油麻地男子倒斃大廈大堂 (08:50)
【逃犯條例】證通報疑6‧12衝突槍傷者 荃灣港安：應警方要求 (07:54)
【二十四節氣】中醫養生貼士：夏至宜吃微苦食物 (07:50)
日間酷熱 最高氣溫33度 (07:46)
嬰兒屯院求診不治多處瘀傷 生母保母及男友涉虐兒被捕 (23:31)
負傷大鬧堅城站 野豬遭人道毁滅 (22:14)
【逃犯條例】醫管局成立專責小組檢視資訊安全 料3個月內提交建議 (21:04)
【逃犯條例】大專學界宣布行動升級早上包圍政總 政總關閉 (20:37)
【逃犯條例】朱凱廸岑敖暉發律師信促盧偉聰解釋速龍無編號 或申司法覆核 (20:13)
【逃犯條例】自資高等教育聯盟主席阮博文憂示威青年惹官非 勸理性包容 (18:58)
【麻疹爆發】32歲婦染麻疹留醫聯合醫院 丈夫兩周前確診 (18:41)
【逃犯條例】李柱銘寄語年輕人「用武力一定會輸」 (18:41)
【逃犯條例】郭家麒：至死線政府無回應感失望 張超雄促明勿派大批警察佈防 (18:39)
虐打伯恩山犬摔地10次 豪宅男認殘酷對待動物罪 下月判刑 (17:35)
【逃犯條例】梁栢賢稱向盧偉聰表達醫護關注 成立特別小組檢視病人資料安全 (17:35)
大網仔路小巴撞私家車 衝落山坡釀4傷 (17:20)
小巴青山公路撞私家車 司機涉醉駕被捕 (16:45)
長榮航空今午4時起罷工 今明往來台北香港6航班取消 (16:31)
葉成輝任「一帶一路」專員 下周一履新 (16:25)
【逃犯條例】伊院院長：嚴肅跟進疑院內泄露病人資料 (16:24)
【逃犯條例】目擊衝突或現哀傷煩躁 香港心理學會7建議紓壓 (16:21)
17歲男生涉木板夾教師前臂致骨裂 被控傷人8月再訊 (16:12)
【逃犯條例】民陣斥警6‧12開槍鎮壓不恰當 林卓廷投訴李家超涉公職失當 (15:55)
地球之友前助理經理認虛報學歷求職 准保釋下月判刑 (14:39)
無業男認貪萬元報酬刑毁縱火燒餐廳 官斥形同黑社會判囚4年5月 (13:59)
興德前校長涉用假文書結案陳辭 官質疑面試者即日有員工拍卡紀錄 (13:51)
深水埗槍擊案 控方：事主傷口金屬碎片與槍手住所鋼珠彈相符 (13:42)
中學生涉原子筆傷同學臉 押8月訊候事主醫療報告 (13:23)
涉挪用2300萬元 味千前財務官還押至8月再訊 (13:21)
【港大教授殺妻案】張祺忠加控「阻止合法埋葬屍體罪」 還押7月交高院 (13:05)
【逃犯條例】胡志偉倡政府撤示威者控罪 修補社會撕裂 (12:02)
港鐵列車金鐘站側線撞止衝擋 涉事車長停職調查 (11:09)
【逃犯條例】成立獨立委員會調查？葛珮帆：對警不公 鄺俊宇：有助宏觀蒐集證據 (09:49)
嬰兒出生後無知覺 送院後回復清醒 (09:19)
油塘魔鬼山現「反黑警護學生」直幡 (09:06)
日間酷熱 最高33度 (07:07)
【逃犯條例】6‧12「倖存者」煲底聚會 噩夢連連親歷者唱歌畫畫紓解 (23:12)
【逃犯條例】醫院電腦系統被指與警方相連 醫管局：SARS後沒有聯繫 (23:00)
房協長者業主免補價「大屋換細屋」下半年推出 不設時限 (22:57)
男子大浪咀浮潛失蹤 傍晚尋回 (22:22)
【逃犯條例．Emily Online】「思考香港」網上公投 76%唔支持林鄭繼續施政 (21:57)
資助安老服務3職位空缺率仍達19% 政府研輸入照顧員 (21:53)
一度拒蛋糕寫「唔好搞我後面」 東海堂致歉：溝通錯誤 (21:46)
本年度可供編配公屋僅2.41萬伙 回歸以來新低 (21:43)
野豬負傷大鬧港鐵堅城站 (21:03)
冒二胡大師名義辦音樂會 主辦者認違商品例押後判刑 (20:30)
運房局擬增逾百旅遊巴泊位 陳帆料商用車泊位需求研究年底完成 (20:19)
【逃犯條例】警內部設檢討委員會 4工會晤盧偉聰強烈反對獨立調查 (20:12)
【逃犯條例】6·12速龍小隊制服無警員編號 民權觀察：2016年制服有編號 (19:42)
蓮塘口岸每日容納1.7萬車次 跨境巴士配額擬倍增至200 (19:41)
【逃犯條例】建制派須道歉？ 麥美娟：社會撕裂「一巴掌拍不響」 (19:20)
休班警醉駕判社服令停牌兩年 (19:11)
【逃犯條例】李家超：研以私人草案處理台灣殺人案 盡快完成調查6‧12涉暴力案 (19:00)
【逃犯條例】教牧關懷團明晚再辦公禱會 教區夏志誠促特首回應訴求 (21:55)
【逃犯條例】梁君彥倡推遲《國歌法》二讀 聶德權：延至下一立法年度 (18:53)
【逃犯條例】九成青少年：《逃犯條例》修訂破壞言論自由及司法獨立 (18:26)
【逃犯條例】立法會人數不足流會 建制派：想社會安靜下來「抖一抖」 (18:14)
【逃犯條例】民陣民主派同撐學界行動 七一遊行延續反修例訴求 (18:05)
海關檢獲3900件冒牌手機配件 數量近年來最多 (18:01)
【逃犯條例】團體挺警平暴遊行至旺角警署送感謝卡 (17:55)
【逃犯條例】教會促港府設獨立委員會 徹查6‧12警民衝突真相 (17:02)
時昌迷你倉大火高級消防隊長殉職 遺孀入稟索償 (17:01)
【逃犯條例】被追問6．12速龍小隊資料 李家超：警方內部有紀錄 交警回覆 (16:40)
【逃犯條例·多圖】太古廣場外悼念鮮花堆積凋謝 市民響應號召到場收拾 (15:44)
偷窺癖中學男教師 偷拍兩女生裙底判囚6周 (15:25)
小南國創辦人要求胞弟歸還6700萬元 (14:50)
涉東涌非禮3夜歸女子 清潔工罪成判囚5月 (14:31)
財務中介機構經理串謀星展貸款顧問騙佣金 判囚10月 (14:28)
張震遠涉詐騙證監會 指主審官「明顯偏見」要求換官 (14:03)
不滿警說「叫你個耶穌落嚟見我哋」 前法庭書記指警越權違法提覆核 (13:55)
【逃犯條例】6大學大專學生會及學聯：政府須明午5時前回應四大訴求 否則行動升級 (13:09)
【逃犯條例．短片】李家超籲市民：對政府有不滿意的地方，不要宣泄在警方身上 (12:55)
男子大浪灣暈倒 直升機吊起送院 (12:48)
【逃犯條例．短片】李家超：我和特首都會道歉 警有指引訓練射示威者身體最大部分 (12:25)
馬鞍山雙屍命案 親友今認屍 (12:16)
【逃犯條例】李家超立法會首露面回應暫緩修例 梁君彥拒就容許草案二讀致歉 (11:49)
【逃犯條例】胡志偉︰林鄭月娥道歉「打嘴炮、無實質內容」 (11:20)
元朗油麻地掃黃 拘41名內地女子 (09:42)
【逃犯條例】葉國謙：林鄭未鞠躬道歉跟市民期待「有落差」 (09:31)
男子啟田商場捱斬 背手受傷送院 (09:20)
【逃犯條例】涉遊蕩被捕 7男1女獲無條件釋放 (09:03)
局部地區有雷暴 最高氣溫32度 (07:21)
六旬夫婦馬鞍山錦泰苑墮斃 夫涉先勒妻頸再自殺 (00:54)
下一篇
上一篇
油塘魔鬼山現「反黑警護學生」直幡
(09:06)
prev
next
清晨5時許，油塘高超道對上的魔鬼山掛上一幅10米乘2米的直幡，直幡上寫有「反黑警護學生」字眼，懷疑有人不滿近日警方於示威活動中清場致有學生受傷。
相關字詞﹕
油塘
魔鬼山
直幡
示威
編輯推介
上 / 下一篇新聞
【逃犯條例．不斷更新．短片】接近凌晨零時 警總外人潮未散 (23:58)
巴士路線最新改道安排 (23:04)
滿身傷女嬰猝死案 保母及男友周六提堂 生母保釋 (23:03)
【逃犯條例．圖輯】從金鐘到灣仔 「放人」「撤回」不絕於耳 (21:08)
【逃犯條例】政府籲示威者顧及他人需要 和平理性表達意見 (20:22)
【逃犯條例】教區夏志誠促示威者注意安全 籲勿過分影響市民免民意逆轉 (20:07)
【逃犯條例】高錕遺孀籲學生官員溝通 蔡子強籲示威者避免擦槍走火「贏變輸」 (19:55)
【逃犯條例】警：灣仔分區43個「999求助」未能即時處理 (19:26)
曾控習近平犯反人道罪 菲律賓前外長被拒入境香港 (19:24)
【逃犯條例】大律師公會促完全撤回修例 設獨立委員會查6．12衝突 (18:50)
【逃犯條例】民陣籲6．26愛丁堡廣場集會 G20前「重擊」林鄭月娥 (18:10)
【逃犯條例】一圖睇晒6‧21示威點 (18:00)
訛稱可低價售美心流心奶黃月 兩男認欺詐搶劫還押候判 (17:35)
兒童醫院暫設40癌症和深切治療住院病牀 料7月增至100牀 (17:20)
【逃犯條例】荃灣港安拒收6．12傷者後報警 陳肇始：私院按服務評估能否接收 (16:55)
男子持刀闖尖沙嘴商廈被捕 (16:38)
【逃犯條例】中槍口鼻噴血中學生：探頭出傘外即遭「淺啡圓形物」擊中臉暈倒 (16:35)
【逃犯條例】蔣麗芸倡政府加強宣傳 稍遲一兩個月可重推修例 (15:01)
迷你倉大火再有殉職消防遺孀入稟索償 (14:48)
37歲女因小事斬傷八旬父頭部 判囚一年 (14:45)
【旺角大衝突】兩男暴動等定罪上訴遭駁回 上訴庭：警掟磚為阻群眾推前 (14:23)
廚工冒警狎兩女網友罪成 還押至8月求情 (14:21)
稱遭財務公司恐嚇拐6歲女 五旬漢刀劫病鄰居判囚4年8月 (14:15)
港人巴基斯坦攀6000米高峰失聯 尋回屍體疑低溫症奪命 (13:11)
小學男教師非禮女生判囚9個月 官斥被告「應為自己行為感羞恥」 (13:04)
立法會取消下午會議 (12:10)
警油麻地檢12萬元大麻精拘一男 (11:10)
【逃犯條例】多個團體警總遞信支持執法 捐百萬感謝警方 (11:09)
尖沙嘴搗破賣淫場所 一男子被捕 (11:06)
【逃犯條例】監警會前委員：監警會可向警取「行動指令」還原真相 (10:59)
apm表行失竊近12萬元手表 警追緝中年男子 (09:55)
【逃犯條例】鄭若驊發網誌致歉 認政府修例工作有不足 (09:37)
油麻地男子倒斃大廈大堂 (08:50)
【逃犯條例】證通報疑6‧12衝突槍傷者 荃灣港安：應警方要求 (07:54)
【二十四節氣】中醫養生貼士：夏至宜吃微苦食物 (07:50)
日間酷熱 最高氣溫33度 (07:46)
嬰兒屯院求診不治多處瘀傷 生母保母及男友涉虐兒被捕 (23:31)
負傷大鬧堅城站 野豬遭人道毁滅 (22:14)
【逃犯條例】醫管局成立專責小組檢視資訊安全 料3個月內提交建議 (21:04)
【逃犯條例】大專學界宣布行動升級早上包圍政總 政總關閉 (20:37)
【逃犯條例】朱凱廸岑敖暉發律師信促盧偉聰解釋速龍無編號 或申司法覆核 (20:13)
【逃犯條例】自資高等教育聯盟主席阮博文憂示威青年惹官非 勸理性包容 (18:58)
【麻疹爆發】32歲婦染麻疹留醫聯合醫院 丈夫兩周前確診 (18:41)
【逃犯條例】李柱銘寄語年輕人「用武力一定會輸」 (18:41)
【逃犯條例】郭家麒：至死線政府無回應感失望 張超雄促明勿派大批警察佈防 (18:39)
虐打伯恩山犬摔地10次 豪宅男認殘酷對待動物罪 下月判刑 (17:35)
【逃犯條例】梁栢賢稱向盧偉聰表達醫護關注 成立特別小組檢視病人資料安全 (17:35)
大網仔路小巴撞私家車 衝落山坡釀4傷 (17:20)
小巴青山公路撞私家車 司機涉醉駕被捕 (16:45)
長榮航空今午4時起罷工 今明往來台北香港6航班取消 (16:31)
葉成輝任「一帶一路」專員 下周一履新 (16:25)
【逃犯條例】伊院院長：嚴肅跟進疑院內泄露病人資料 (16:24)
【逃犯條例】目擊衝突或現哀傷煩躁 香港心理學會7建議紓壓 (16:21)
17歲男生涉木板夾教師前臂致骨裂 被控傷人8月再訊 (16:12)
【逃犯條例】民陣斥警6‧12開槍鎮壓不恰當 林卓廷投訴李家超涉公職失當 (15:55)
地球之友前助理經理認虛報學歷求職 准保釋下月判刑 (14:39)
無業男認貪萬元報酬刑毁縱火燒餐廳 官斥形同黑社會判囚4年5月 (13:59)
興德前校長涉用假文書結案陳辭 官質疑面試者即日有員工拍卡紀錄 (13:51)
深水埗槍擊案 控方：事主傷口金屬碎片與槍手住所鋼珠彈相符 (13:42)
中學生涉原子筆傷同學臉 押8月訊候事主醫療報告 (13:23)
涉挪用2300萬元 味千前財務官還押至8月再訊 (13:21)
【港大教授殺妻案】張祺忠加控「阻止合法埋葬屍體罪」 還押7月交高院 (13:05)
【逃犯條例】胡志偉倡政府撤示威者控罪 修補社會撕裂 (12:02)
港鐵列車金鐘站側線撞止衝擋 涉事車長停職調查 (11:09)
【逃犯條例】成立獨立委員會調查？葛珮帆：對警不公 鄺俊宇：有助宏觀蒐集證據 (09:49)
嬰兒出生後無知覺 送院後回復清醒 (09:19)
油塘魔鬼山現「反黑警護學生」直幡 (09:06)
日間酷熱 最高33度 (07:07)
【逃犯條例】6‧12「倖存者」煲底聚會 噩夢連連親歷者唱歌畫畫紓解 (23:12)
【逃犯條例】醫院電腦系統被指與警方相連 醫管局：SARS後沒有聯繫 (23:00)
房協長者業主免補價「大屋換細屋」下半年推出 不設時限 (22:57)
男子大浪咀浮潛失蹤 傍晚尋回 (22:22)
【逃犯條例．Emily Online】「思考香港」網上公投 76%唔支持林鄭繼續施政 (21:57)
資助安老服務3職位空缺率仍達19% 政府研輸入照顧員 (21:53)
一度拒蛋糕寫「唔好搞我後面」 東海堂致歉：溝通錯誤 (21:46)
本年度可供編配公屋僅2.41萬伙 回歸以來新低 (21:43)
野豬負傷大鬧港鐵堅城站 (21:03)
冒二胡大師名義辦音樂會 主辦者認違商品例押後判刑 (20:30)
運房局擬增逾百旅遊巴泊位 陳帆料商用車泊位需求研究年底完成 (20:19)
【逃犯條例】警內部設檢討委員會 4工會晤盧偉聰強烈反對獨立調查 (20:12)
【逃犯條例】6·12速龍小隊制服無警員編號 民權觀察：2016年制服有編號 (19:42)
蓮塘口岸每日容納1.7萬車次 跨境巴士配額擬倍增至200 (19:41)
【逃犯條例】建制派須道歉？ 麥美娟：社會撕裂「一巴掌拍不響」 (19:20)
休班警醉駕判社服令停牌兩年 (19:11)
【逃犯條例】李家超：研以私人草案處理台灣殺人案 盡快完成調查6‧12涉暴力案 (19:00)
【逃犯條例】教牧關懷團明晚再辦公禱會 教區夏志誠促特首回應訴求 (21:55)
【逃犯條例】梁君彥倡推遲《國歌法》二讀 聶德權：延至下一立法年度 (18:53)
【逃犯條例】九成青少年：《逃犯條例》修訂破壞言論自由及司法獨立 (18:26)
【逃犯條例】立法會人數不足流會 建制派：想社會安靜下來「抖一抖」 (18:14)
【逃犯條例】民陣民主派同撐學界行動 七一遊行延續反修例訴求 (18:05)
海關檢獲3900件冒牌手機配件 數量近年來最多 (18:01)
【逃犯條例】團體挺警平暴遊行至旺角警署送感謝卡 (17:55)
【逃犯條例】教會促港府設獨立委員會 徹查6‧12警民衝突真相 (17:02)
時昌迷你倉大火高級消防隊長殉職 遺孀入稟索償 (17:01)
【逃犯條例】被追問6．12速龍小隊資料 李家超：警方內部有紀錄 交警回覆 (16:40)
【逃犯條例·多圖】太古廣場外悼念鮮花堆積凋謝 市民響應號召到場收拾 (15:44)
偷窺癖中學男教師 偷拍兩女生裙底判囚6周 (15:25)
小南國創辦人要求胞弟歸還6700萬元 (14:50)
涉東涌非禮3夜歸女子 清潔工罪成判囚5月 (14:31)
財務中介機構經理串謀星展貸款顧問騙佣金 判囚10月 (14:28)
張震遠涉詐騙證監會 指主審官「明顯偏見」要求換官 (14:03)
不滿警說「叫你個耶穌落嚟見我哋」 前法庭書記指警越權違法提覆核 (13:55)
【逃犯條例】6大學大專學生會及學聯：政府須明午5時前回應四大訴求 否則行動升級 (13:09)
【逃犯條例．短片】李家超籲市民：對政府有不滿意的地方，不要宣泄在警方身上 (12:55)
男子大浪灣暈倒 直升機吊起送院 (12:48)
【逃犯條例．短片】李家超：我和特首都會道歉 警有指引訓練射示威者身體最大部分 (12:25)
馬鞍山雙屍命案 親友今認屍 (12:16)
【逃犯條例】李家超立法會首露面回應暫緩修例 梁君彥拒就容許草案二讀致歉 (11:49)
【逃犯條例】胡志偉︰林鄭月娥道歉「打嘴炮、無實質內容」 (11:20)
元朗油麻地掃黃 拘41名內地女子 (09:42)
【逃犯條例】葉國謙：林鄭未鞠躬道歉跟市民期待「有落差」 (09:31)
男子啟田商場捱斬 背手受傷送院 (09:20)
【逃犯條例】涉遊蕩被捕 7男1女獲無條件釋放 (09:03)
局部地區有雷暴 最高氣溫32度 (07:21)
六旬夫婦馬鞍山錦泰苑墮斃 夫涉先勒妻頸再自殺 (00:54)
【逃犯條例．不斷更新．短片】接近凌晨零時 警總外人潮未散
巴士路線最新改道安排
滿身傷女嬰猝死案 保母及男友周六提堂 生母保釋
【逃犯條例．圖輯】從金鐘到灣仔 「放人」「撤回」不絕於耳
【逃犯條例】政府籲示威者顧及他人需要 和平理性表達意見
【逃犯條例】教區夏志誠促示威者注意安全 籲勿過分影響市民免民意逆轉
【逃犯條例】高錕遺孀籲學生官員溝通 蔡子強籲示威者避免擦槍走火「贏變輸」
【逃犯條例】警：灣仔分區43個「999求助」未能即時處理
曾控習近平犯反人道罪 菲律賓前外長被拒入境香港
【逃犯條例】大律師公會促完全撤回修例 設獨立委員會查6．12衝突
【逃犯條例】民陣籲6．26愛丁堡廣場集會 G20前「重擊」林鄭月娥
【逃犯條例】一圖睇晒6‧21示威點
訛稱可低價售美心流心奶黃月 兩男認欺詐搶劫還押候判
兒童醫院暫設40癌症和深切治療住院病牀 料7月增至100牀
【逃犯條例】荃灣港安拒收6．12傷者後報警 陳肇始：私院按服務評估能否接收
男子持刀闖尖沙嘴商廈被捕
【逃犯條例】中槍口鼻噴血中學生：探頭出傘外即遭「淺啡圓形物」擊中臉暈倒
【逃犯條例】蔣麗芸倡政府加強宣傳 稍遲一兩個月可重推修例
迷你倉大火再有殉職消防遺孀入稟索償
37歲女因小事斬傷八旬父頭部 判囚一年
【旺角大衝突】兩男暴動等定罪上訴遭駁回 上訴庭：警掟磚為阻群眾推前
廚工冒警狎兩女網友罪成 還押至8月求情
稱遭財務公司恐嚇拐6歲女 五旬漢刀劫病鄰居判囚4年8月
港人巴基斯坦攀6000米高峰失聯 尋回屍體疑低溫症奪命
小學男教師非禮女生判囚9個月 官斥被告「應為自己行為感羞恥」
立法會取消下午會議
警油麻地檢12萬元大麻精拘一男
【逃犯條例】多個團體警總遞信支持執法 捐百萬感謝警方
尖沙嘴搗破賣淫場所 一男子被捕
【逃犯條例】監警會前委員：監警會可向警取「行動指令」還原真相
apm表行失竊近12萬元手表 警追緝中年男子
【逃犯條例】鄭若驊發網誌致歉 認政府修例工作有不足
油麻地男子倒斃大廈大堂
【逃犯條例】證通報疑6‧12衝突槍傷者 荃灣港安：應警方要求
【二十四節氣】中醫養生貼士：夏至宜吃微苦食物
日間酷熱 最高氣溫33度
嬰兒屯院求診不治多處瘀傷 生母保母及男友涉虐兒被捕
負傷大鬧堅城站 野豬遭人道毁滅
【逃犯條例】醫管局成立專責小組檢視資訊安全 料3個月內提交建議
【逃犯條例】大專學界宣布行動升級早上包圍政總 政總關閉
【逃犯條例】朱凱廸岑敖暉發律師信促盧偉聰解釋速龍無編號 或申司法覆核
【逃犯條例】自資高等教育聯盟主席阮博文憂示威青年惹官非 勸理性包容
【麻疹爆發】32歲婦染麻疹留醫聯合醫院 丈夫兩周前確診
【逃犯條例】李柱銘寄語年輕人「用武力一定會輸」
【逃犯條例】郭家麒：至死線政府無回應感失望 張超雄促明勿派大批警察佈防
虐打伯恩山犬摔地10次 豪宅男認殘酷對待動物罪 下月判刑
【逃犯條例】梁栢賢稱向盧偉聰表達醫護關注 成立特別小組檢視病人資料安全
大網仔路小巴撞私家車 衝落山坡釀4傷
小巴青山公路撞私家車 司機涉醉駕被捕
長榮航空今午4時起罷工 今明往來台北香港6航班取消
葉成輝任「一帶一路」專員 下周一履新
【逃犯條例】伊院院長：嚴肅跟進疑院內泄露病人資料
【逃犯條例】目擊衝突或現哀傷煩躁 香港心理學會7建議紓壓
17歲男生涉木板夾教師前臂致骨裂 被控傷人8月再訊
【逃犯條例】民陣斥警6‧12開槍鎮壓不恰當 林卓廷投訴李家超涉公職失當
地球之友前助理經理認虛報學歷求職 准保釋下月判刑
無業男認貪萬元報酬刑毁縱火燒餐廳 官斥形同黑社會判囚4年5月
興德前校長涉用假文書結案陳辭 官質疑面試者即日有員工拍卡紀錄
深水埗槍擊案 控方：事主傷口金屬碎片與槍手住所鋼珠彈相符
中學生涉原子筆傷同學臉 押8月訊候事主醫療報告
涉挪用2300萬元 味千前財務官還押至8月再訊
【港大教授殺妻案】張祺忠加控「阻止合法埋葬屍體罪」 還押7月交高院
【逃犯條例】胡志偉倡政府撤示威者控罪 修補社會撕裂
港鐵列車金鐘站側線撞止衝擋 涉事車長停職調查
【逃犯條例】成立獨立委員會調查？葛珮帆：對警不公 鄺俊宇：有助宏觀蒐集證據
嬰兒出生後無知覺 送院後回復清醒
日間酷熱 最高33度
【逃犯條例】6‧12「倖存者」煲底聚會 噩夢連連親歷者唱歌畫畫紓解
【逃犯條例】醫院電腦系統被指與警方相連 醫管局：SARS後沒有聯繫
房協長者業主免補價「大屋換細屋」下半年推出 不設時限
男子大浪咀浮潛失蹤 傍晚尋回
【逃犯條例．Emily Online】「思考香港」網上公投 76%唔支持林鄭繼續施政
資助安老服務3職位空缺率仍達19% 政府研輸入照顧員
一度拒蛋糕寫「唔好搞我後面」 東海堂致歉：溝通錯誤
本年度可供編配公屋僅2.41萬伙 回歸以來新低
野豬負傷大鬧港鐵堅城站
冒二胡大師名義辦音樂會 主辦者認違商品例押後判刑
運房局擬增逾百旅遊巴泊位 陳帆料商用車泊位需求研究年底完成
【逃犯條例】警內部設檢討委員會 4工會晤盧偉聰強烈反對獨立調查
【逃犯條例】6·12速龍小隊制服無警員編號 民權觀察：2016年制服有編號
蓮塘口岸每日容納1.7萬車次 跨境巴士配額擬倍增至200
【逃犯條例】建制派須道歉？ 麥美娟：社會撕裂「一巴掌拍不響」
休班警醉駕判社服令停牌兩年
【逃犯條例】李家超：研以私人草案處理台灣殺人案 盡快完成調查6‧12涉暴力案
【逃犯條例】教牧關懷團明晚再辦公禱會 教區夏志誠促特首回應訴求
【逃犯條例】梁君彥倡推遲《國歌法》二讀 聶德權：延至下一立法年度
【逃犯條例】九成青少年：《逃犯條例》修訂破壞言論自由及司法獨立
【逃犯條例】立法會人數不足流會 建制派：想社會安靜下來「抖一抖」
【逃犯條例】民陣民主派同撐學界行動 七一遊行延續反修例訴求
海關檢獲3900件冒牌手機配件 數量近年來最多
【逃犯條例】團體挺警平暴遊行至旺角警署送感謝卡
【逃犯條例】教會促港府設獨立委員會 徹查6‧12警民衝突真相
時昌迷你倉大火高級消防隊長殉職 遺孀入稟索償
【逃犯條例】被追問6．12速龍小隊資料 李家超：警方內部有紀錄 交警回覆
【逃犯條例·多圖】太古廣場外悼念鮮花堆積凋謝 市民響應號召到場收拾
偷窺癖中學男教師 偷拍兩女生裙底判囚6周
小南國創辦人要求胞弟歸還6700萬元
涉東涌非禮3夜歸女子 清潔工罪成判囚5月
財務中介機構經理串謀星展貸款顧問騙佣金 判囚10月
張震遠涉詐騙證監會 指主審官「明顯偏見」要求換官
不滿警說「叫你個耶穌落嚟見我哋」 前法庭書記指警越權違法提覆核
【逃犯條例】6大學大專學生會及學聯：政府須明午5時前回應四大訴求 否則行動升級
【逃犯條例．短片】李家超籲市民：對政府有不滿意的地方，不要宣泄在警方身上
男子大浪灣暈倒 直升機吊起送院
【逃犯條例．短片】李家超：我和特首都會道歉 警有指引訓練射示威者身體最大部分
馬鞍山雙屍命案 親友今認屍
【逃犯條例】李家超立法會首露面回應暫緩修例 梁君彥拒就容許草案二讀致歉
【逃犯條例】胡志偉︰林鄭月娥道歉「打嘴炮、無實質內容」
元朗油麻地掃黃 拘41名內地女子
【逃犯條例】葉國謙：林鄭未鞠躬道歉跟市民期待「有落差」
男子啟田商場捱斬 背手受傷送院
【逃犯條例】涉遊蕩被捕 7男1女獲無條件釋放
局部地區有雷暴 最高氣溫32度
六旬夫婦馬鞍山錦泰苑墮斃 夫涉先勒妻頸再自殺
prev
next