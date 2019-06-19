房協長者業主免補價「大屋換細屋」下半年推出　不設時限 (22:57)

政府在《施政報告》提出由房協試行「長者業主樓換樓先導計劃」，讓年滿60歲、擁有資助單位業權滿10年或以上的業主，可以免補價「大屋換細屋」，希望令長者業主選擇更適合目前需要的單位，並可獲得一筆款項應付退休生活需要，同時騰出面積較大的單位予大家庭，令公營房屋資源更得到善用。

房委會資助房屋小組將於本周五討論有關建議。據了解，房協已擬訂先導計劃細節，初步建議先准許屬房協「住宅發售計劃」下的長者業主參與計劃，估計約有1700個未補價「住宅發售計劃」單位的長者業主符合資格，合資格的長者業主可先向房協申請「交易許可證」及「可供出售證明書」，然後在房協第二市場出售原有單位，之後在房委會第二市場或房協第二市場，申請「購買資格證明書」，以購買一個面積較小的單位，有關證明書在發出一年內有效，如超過一年，業主需重新申請證明書。

據了解，房協今次建議毋須就出售原有單位和購買較小單位設立任何時限，以避免因先導計劃影響房委會和房協第二市場的單位供求，即業主可自由決定何時售出及購買單位，但大原則是「先賣後買」，以避免業主擁有雙重資助。房協將於下半年推出先導計劃，並會在一年後檢討。

房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，先導計劃不就業主售出及購買單位設立時限，是希望增加計劃誘因，賦予業主最大彈性，從而鼓勵有需要的業主參與計劃。他說，為確保不涉雙重資助，計劃會要求業主在申請之前的兩年起計，直至簽訂新購入的小單位臨時買賣合約當日，業主及家庭成員不能擁有任何住宅物業。他又稱，計劃用意是給予長者業主多一個選擇，但相信申請的業主不會太多。

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