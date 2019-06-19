【逃犯條例】6‧12「倖存者」煲底聚會　噩夢連連親歷者唱歌畫畫紓解 (23:12)

今晚（19日）8時，大約70多名市民於立法會示威區（煲底）分成多個小組席地而坐。當中一些小組內有社工或心理輔導員，預備和前來的市民談天，紓解情緒；也有其他小組圍圈唱歌、畫畫等。本身從事精神輔導服務的劉小姐帶同一堆人像卡牌前來，她解釋，卡牌是其中一樣心理輔導工具。前來的市民可選擇一張卡，劉小姐會讓他形容卡牌，解釋選擇該卡的原因，從而了解他當刻的情緒，回憶起什麼畫面等。她補充，有人或會不懂得表達自己的情緒，卡片正好能用以作為一個媒介，不過現場市民都很順利講出自己的感受，所以卡牌未有派上用場。

阿娟（化名）在6‧12當日請假參與示威，她說，自己前一晚通宵在添馬公園留守，十分疲倦，未有打算走到最前。當天下午3時左右得知或會有事情發生，所以在民陣的台後觀察，突然看到一堆人衝去中信大廈，發現警方已經施放催淚彈。她本以為自己在一個安全的位置，詎料發現不止眼前有催淚彈，「後面也有」。一群人即時跑入中信大廈，「近乎人踩人」。

她說，自己近日發夢不時都會重現當天催淚彈爆開的一剎那，然後驚醒，但由於需要繼續工作，故一直未有機會接受輔導，也不太認為輔導有用。她今天到來，是因為希望整件事情不限於網上流傳，又盼能尋找一班當天都在中信的「同路人」。

另一出席集會的Samuel以廣告彩作畫。他畫了兩幅畫，一幅是在漸變色圖層上，用白色顏料寫上「反送中」，代表不同政治光譜在這件事件上的表達；另一幅則是一堆不同顏色的圓形畫成的眼鏡，他說這代表自己「良心的眼」。他表示，自己是基督徒，從6月11日開始在金鐘「唱聖詩」，喉嚨也變得沙啞，「辛苦過返工」。在身心俱疲後，他有時候會問自己「為什麼要走得那麼前？」也會不懂處理自己的情緒，於是他開始以畫抒情。在上周六（15日）梁姓男子從金鐘墮下身亡後，他以電影《小丑回魂》作藍本，畫了一幅名為「Mr. Yellow」的畫，內有一名身穿黃色雨衣的男子，手持一堆氣球。

Samuel認為，有感自己腦海裏有多個不同的想法和畫面，例如政府目前尚未正面回應市民的訴求，未來的路應該怎樣走下去？「我有時會質疑（自己），當我在堅持中的時候，或會有不同的矛盾」。他腦海又會時不時出現一些6‧12的畫面，例如逃離、催淚彈、流血等。而這些畫作正正能為他的情緒「找一個出口」。

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