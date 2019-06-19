本年度可供編配公屋僅2.41萬伙　回歸以來新低 (21:43)

房委會上年度可供編配的公屋單位達3.48萬個，當時創下9年以來的新高，惟高峰期後卻浮現公屋供應「斷層」的問題。

據了解，房委會已完成本年度的公屋編配計劃，當中估算本年度只有約2.41萬個公屋單位可供編配，是自1997/98年度以來的新低；其中全新落成的公屋單位更只有1.05萬個，餘下的1.36萬個則為翻新單位。

據悉，本年度可供編配的全新公屋單位，涉及7個屋邨，包括規模最大、提供逾4800個單位的火炭駿洋邨；另外其他全新單位包括位於荔枝角麗翠苑、上水寶石湖邨、秀茂坪邨、石峽尾邨、粉嶺暉明邨及深水埗海達邨。原訂列入本年度編配、位於白田邨的2030個全新單位，因工程進度可能有所延遲，而未納入本年度的編配計劃內。

消息人士稱，房委會本年度會預留約1.68萬個單位給予公屋申請者；3300個單位預留予各類調遷計劃；2000個單位預留予體恤安置；1000個單位予初級和退休公務員等。

房委會資助房屋小組委員招國偉形容，本年度可供編配的公屋單位跌至回歸以來新低，是「令人擔心的情况」，反映公屋供應「斷層」問題浮現，若房委會未能處理積壓多年的公屋申請個案，預料公屋輪候時間會進一步上升，甚至達到6年的水平，政府應研究調撥更多私樓土地用作發展公營房屋。

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