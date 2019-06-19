一度拒蛋糕寫「唔好搞我後面」　東海堂致歉：溝通錯誤 (21:46)

本報今日（19日）副刊有專欄指出，近日有市民在連鎖麵包及西餅店「XX堂」訂蛋糕，要求寫上「唔好搞我後面」，但餅店稱師傅拒絕寫上該字句，解釋不能寫涉及政治的語句。東海堂回覆本報表示，事件發生後已向客人致歉並重新製作蛋糕。
本報專欄作家阿寬撰文，指有年輕人在「XX堂」訂購蛋糕時欲寫上「唔好搞我後面」；此句源自網上短片，顯示本月11日晚大批市民在港鐵金鐵站被警察搜身，有警察與在場者對質時突然向背後大叫「唔好搞我後面」，其後網民以此諷刺警方。該專欄文章稱，店員原本接受訂單，但數小時後來電表示師傅拒寫，並指蛋糕上不能寫上任何涉及政治的語句。
本報記者今日於港鐵柴灣站訂購蛋糕，並要求在蛋糕牌寫同一字句，店員沒拒絕。東海堂回覆本報表示，員工在確認祝賀語句時溝通錯誤而引起客人不便，該公司感到十分抱歉，知悉事件後已向該客人致歉並重新製作蛋糕；除了粗言穢語及不雅字句外，集團對祝賀字句沒有任何審查。
該專欄文章提到有線電線及無綫電視沒有報道15日於太古廣場墮樓身亡的男子一事。無綫電視回覆查詢時指出，無綫電視新聞部有嚴謹的編採指引，一貫秉持編採獨立，不受任何外部力量的影響，包括其他傳媒；其他傳媒不應干預其編採決定和獨立。