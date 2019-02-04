【逃犯條例．Emily Online】「思考香港」網上公投　76%唔支持林鄭繼續施政 (21:57)

思考香港facebook專頁噚日（18日）出投票帖文，第一句就話「行政長官林鄭月娥就修例引起社會紛爭」，之後包底「已暫緩並親口向全港市民致以真誠道歉」，再問市民「各位會唔會支持她未來三年繼續施政呢？」；並放咗一張林太寫完《施政報告》伸懶腰嘅相代表「支持」，一張林太喺記者會低頭嘅相代表「不支持」。

呢個專頁嘅留言網民本來多係親建制，之前每個帖文都有一二百個讚好，但呢個「公投」喺短短24小時就獲得1.5萬個反應、9000幾個留言、6000幾個分享。有16.6萬人次「公投」，有泛民區議員忍唔住留言問﹕「思考香港係咪玩X林鄭？」不過睇番網民留言，支持林太嘅都唔少。

新巴職工會嘅facebook專頁就讚遊行者讓路畀緊急車同多架被困金鐘嘅巴士通過，感謝港人，工會呼籲前線車長同站務同事6月20丶21號戴口罩，同埋喺口罩上寫字句，向企出嚟嘅市民表達支持、抗議政府。

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