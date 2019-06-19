冒二胡大師名義辦音樂會　主辦者認違商品例押後判刑 (20:30)

沒律師代表、報稱音樂家的歐陽詠琴（48歲），承認兩項「要約向消費者提供已應用虛假商品說明的服務」罪，並同時代表「香港音樂藝術學院有限公司」承認兩項相同罪名。

案情指出，被告於前年6月以「法國五月藝術節2018」的活動名稱向康文署訂場，其後遞交相關宣傳海報，兩場演奏會最終賣出共73張、總值逾2萬元的門票。

至去年5月31日，二胡家王憓獲學生告知，涉案門票正於城市電腦售票網發售，海報上更印有他和父親王國潼的照片，王憓其後向海關報案。被告翌日表示贊助商出現行政問題，取消有關場地申請，並退款予已購票人士。「法國五月」的市場部總監其後證實，涉案演奏會從未獲「法國五月」支持。

被告在警誡下稱，自己為涉案機構董事，並負責策劃涉案演奏會，「法國五月」曾拒絕相關演奏會的計劃書。她又稱，有朋友於前年告知，可協助邀請王國潼父子參加演出，故把相關事宜交由對方負責，惟自己未曾向王國潼父子確認，承認自己有疏忽。

被告求情時指出，涉案公司屬慈善機構，過往曾與「法國五月」合作，惟是次合作遭對方拒絕，又指自己不認識涉案二胡家，聯絡事宜由贊助商負責，承認自己有疏忽。惟主任裁判官吳蕙芳指出，被告的說法不合邏輯，形容籌辦音樂會並非「搞party」，屬一種生意手法，被告過往更有籌辦音樂會的經驗，並非新手，批評她的行為「好大膽」。

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