【逃犯條例】警內部設檢討委員會　4工會晤盧偉聰強烈反對獨立調查 (20:12)

警司協會、員佐級協會、警務督察協會和海外督察協會今早（19日）到警察總部，與警務處長盧偉聰等管理層會面，4個工會致函同袍表示，「就前線同事在這艱難時刻所面對的困難和挑戰，作出了坦誠及深入的交流和討論」。這是示威爆發後，警務處長首次會見4個工會。
工會提到，處長已指派一個由行動處長率領的檢討委員會，並加入職方代表，對今次的警方行動作全面檢討，「令人員免受無理的指控」。工會又稱，由於現時處理投訴警察的機制行之有效，故強烈反對就事件成立獨立調查委員會。
4個工會的信函提到，「處長絕對充分肯定及衷心感激各位同事在這段艱難時期的工作，而警察評議會職方協會亦堅決全力支持警隊管理層的工作」。
在會議上，工會表達從6月9日示威活動至今，同事身心承受巨大壓力，在示威活動中長時間工作，遭示威者指罵侮辱，甚至暴力衝擊。另外，警務人員以至其家人又遭到各種各樣的不禮貌對待、網絡欺凌以及恐嚇，整個社會已瀰漫前所未有的仇警情緒。
工會表示，警隊管理層十分理解同事目前所遇到的艱難處境，處長已表示會全力維護人員在依法執行職務時應有的保障。有關網絡欺凌及其他針對警察的惡意行為，管理層會嚴肅跟進及支援情緒受困擾的同事及其家人。
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