運房局擬增逾百旅遊巴泊位　陳帆料商用車泊位需求研究年底完成 (20:19)

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓引述有旅遊業界人士反映，指出政府近年發展新界棕地，以及收回多幅以短期租約批出的臨時停車場用地，用作長遠發展，令旅遊巴泊位減少，但與此同時，旅客人數連年上升，推高旅遊巴使用率，導致旅遊巴泊位更加緊絀，加劇旅遊巴違泊及阻塞交通的問題，詢問政府有何措施增加旅遊巴泊位。

陳帆回覆稱，截至3月底，全港有4854個旅遊巴泊位及736個上落客位，政府正採取措施增加旅遊巴泊位，其中運輸署已計劃在本年度，在尖沙嘴、九龍城、黃大仙、觀塘、灣仔、南區、北角、荃灣、屯門、東涌等地區，增加137個旅遊巴士泊位及52個上落客處。

他又稱，政府亦會按照「一地多用」原則，在合適的「政府、機構或社區」設施、公共休憩用地及公共房屋項目，加設公眾泊位，目前約有20項工程正在籌劃，料提供約5100個泊位，當中8項工程合共提供約100個旅遊巴泊位，預料可於未來數年投入服務。他亦指出，當局會繼續推展商用車輛泊位的顧問研究，以評估商用車輛的泊車需求，並制訂短、中及長期措施以應付需求，預計今年底可完成研究。

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