【逃犯條例】6·12速龍小隊制服無警員編號　民權觀察：2016年制服有編號 (19:42)

民權觀察表示，於6月12日曾發新聞稿，指出警方的特別戰術小隊（「速龍小隊」）的新制服沒有展示警員編號；保安局長今日（19日）回應稱，根據警方提供的資料，警方根據行動及戰術需要設計制服，制服上並無位置展示警員編號。
民權觀察指出，特別戰術小隊在2016年執勤時制服上仍有展示警員編號，質疑新制服無展示警員編號的設計是蓄意阻礙市民辨識警員身分，協助警員逃避在濫權或使用過量武力時的法律責任。
民權觀察進一步指出，特別戰術小隊的頭盔印有「警察POLICE」的字樣、警員的戰術背心亦有位置展示警員編號；警方指新制服「無位置展示警員編號」的回應實屬荒謬，並侮辱市民智慧。
民權觀察表示，辨識警員身分是一切投訴警察的調查、問責行動的基礎。警方在安排特別戰術小隊執勤時，必須確保特別戰術小隊的警員在頭盔及制服上清楚展示警員編號。
逃犯條例 相關報道：
李家超：研以私人草案處理台灣殺人案 盡快完成調查6‧12涉暴力案
被追問6．12速龍小隊資料 李家超：警方內部有紀錄 交警回覆
6大學及專上學生聯會：政府須明午5時前回應4大訴求 否則行動升級
【短片】李家超籲市民：對政府有不滿意的地方，不要宣泄在警方身上
【短片】李家超：我和特首都會道歉 警有指引訓練射示威者身體最大部分
網民定明午5時死線 周五行動升級 提撤修例4訴求 勇武、和理非「各自做嘢」
網片揭6．12示威區亂况 催淚彈兩端夾擊 人潮湧中信險「人踩人」
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 衝突 速龍小隊 制服 警員編號 編輯推介