【逃犯條例】6·12速龍小隊制服無警員編號　民權觀察：2016年制服有編號 (19:42)

民權觀察指出，特別戰術小隊在2016年執勤時制服上仍有展示警員編號，質疑新制服無展示警員編號的設計是蓄意阻礙市民辨識警員身分，協助警員逃避在濫權或使用過量武力時的法律責任。

民權觀察進一步指出，特別戰術小隊的頭盔印有「警察POLICE」的字樣、警員的戰術背心亦有位置展示警員編號；警方指新制服「無位置展示警員編號」的回應實屬荒謬，並侮辱市民智慧。

民權觀察表示，辨識警員身分是一切投訴警察的調查、問責行動的基礎。警方在安排特別戰術小隊執勤時，必須確保特別戰術小隊的警員在頭盔及制服上清楚展示警員編號。

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