蓮塘口岸每日容納1.7萬車次　跨境巴士配額擬倍增至200 (19:41)

政府在文件中指出，蓮塘香園圍口岸將採用「兩地兩檢」的通關模式，口岸設計容量為每天17,850架次車輛和3萬人次旅客。兩地政府早前同意發出合共100個跨境巴士配額，已完成申請程序，運輸署表示，預計月底會發放相關配額，由於業界反應良好，兩地政府決定在口岸啟用前，發放多100個配額，但暫時未有申請配額的時間表。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，200個配額應該可應付口岸開通初期的需要，由於當局未有口岸通車時間表，業界暫未計劃經新口岸的跨境巴士路線，屆時亦會視乎口岸啟用後的客流量，調整班次，「不想好像港珠澳大橋一樣，期望愈大失望愈大。」

本地交通方面，局方在文件當中稱，會開辦3條專營巴士路線，其中只有來往口岸及上水的一條城巴路線會每日提供服務，其他兩條分別來往口岸和大圍、屯門的巴士線，只會在周六、日和公眾假期提供服務。此外，亦會有一條專線小巴線來往口岸和上水。

蓮塘香園圍口岸是首個以「人車直達」概念設計的口岸，除了公共交通工具，市民可駕駛私家車前往口岸，文件顯示，口岸旅檢大樓閣樓層的政府公眾停車場將提供共451個泊車位 ，其中有半數將預留作網上預約泊車位；而蓮麻坑路則會設單車停泊處，提供100個單車泊位。

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