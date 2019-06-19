【逃犯條例】建制派須道歉？　麥美娟：社會撕裂「一巴掌拍不響」 (19:20)

特首林鄭月娥以造成社會撕裂等原因，無限期暫緩《逃犯條例》修訂；對立法會建制派需否為支持政府修例，引起社會撕裂而道歉，工聯會麥美娟回應稱，造成社會撕裂不是建制派造成，「一巴掌拍不響」。
麥美娟表示，看到社會如此撕裂，當中有市民關心警方執法，亦有市民支持警方執法；若有人仍企圖透過不同平台及方法挑撥情緒，對社會撕裂並無幫助，希望各黨派議員想想，社會再撕裂分化對社會有何好處。
另外，立法會主席梁君彥早前被問及，他需否為立法會原定「6．12」當日起限時表決修例、其後爆發大規模警民衝突，承擔責任和公開道歉。梁君彥表示，6．12當天大部分市民都是和平表達，當日事件自有公論。
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