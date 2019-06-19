休班警醉駕判社服令停牌兩年 (19:11)

被告黃嘉俊（41歲）被控各一項不小心駕駛、醉酒駕駛罪。

案情指出，案發於2018年10月27日凌晨4時許，被告駕駛的私家車沿屯門湖山路前行，該路段時速限制為50公里；駛至與湖安路T字形路口交界，碰巧一輛政府私家車由湖安路駛出，因被告駕駛的私家車超速，收掣不及撞向政府車，但沒有人受傷。

警方調查後，發現被告首次呼氣測試濃度達每100毫升呼氣含85微克酒精，大幅超出22微克的法例訂明上限，稍後再接受進一步測試亦錄得75微克，屬第三級超標。

被告在警誡下承認飲了6至7罐啤酒，並解釋要立刻回家照顧發燒的女兒，故沒有乘搭的士；他當時無法看清湖山路與湖安路交界情况，因視線遭該處非法停泊的車輛阻擋，而他忘記事發時的車速，認為沒有超速駕駛。被告續說，見到涉案政府車轉出路口時即時煞車，但未能煞停車輛而釀成事故。

鑑證人員調查後指出，被告駛經湖山路時速約95公里，駛至T字形路口時速約84公里，撞車前時速約57公里，屬超速駕駛。

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