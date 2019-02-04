【逃犯條例】醫院電腦系統被指與警方相連　醫管局：SARS後沒有聯繫 (23:00)

【22:14】醫管局前質素及安全總監區結成表示，不認為醫管局會和警方共用MIIDSS系統，而是警察當初在醫院拘捕傷者，令民間對警方的不信任「傳染」到醫管局，擔心陳沛然不斷猜疑、醫管局再作澄清這種互動「沒完沒了」，更加令傷者不敢來公院求醫。

他指出，醫管局處理病人私隱方面一向很嚴肅，只有涉及特大公共衛生事件，例如2003年SARS疫情，或涉個別病人對公眾、其他人有嚴重傷害，如醫護人士知道病人已準備要製炸彈，才可凌駕病人的私隱。他指出，2003年香港爆發SARS疫情透過警方MIIDSS系統的運算能力接觸追查，但之後即使有南丫海難、鉛水事件、旺角騷亂，亦沒有再用MIIDSS系統，所以他不認為「6．12衝突」時，醫管局和警方會共用該系統。

【19:12】警方到醫院拘捕6．12反對修訂《逃犯條例》衝突的傷者，引起社會憂慮醫院泄漏傷者資料。醫學界立法會議員陳沛然今日（19日）在立法會緊急質詢中指出，根據立法會文件及醫院管理局公開資料，醫管局和警務處的電腦系統有一個名為「重大事件調查及災難支援系統（MIIDSS）」的相連程式。

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醫院管理局發言人下午澄清，指出「重大事件調查及災難支援系統」是警務處掌管的電腦軟件系統，用作調查重大事件和支援災難的資料分析及身分比對。2003年香港爆發SARS疫情期間，亦是透過相關系統的運算能力作接觸追查，以控制疫情。

局方表示，當年有關的資料是透過加密形式以電郵傳送，醫管局電腦系統與警方MIIDSS電腦系統從來沒有任何聯繫。「在SARS疫情之後，醫管局再沒有類似形式的資料傳送。」據了解，因應2003年SARS疫情時要處理龐大數據以做病人接觸者追縱，醫管局多年來僅此這一次借用予警方的MIIDSS分析數據。

醫管局希望，有關病人私隱的評論均建基於事實，避免打擊醫患關係，影響病人信心。

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