【逃犯條例】教牧關懷團明晚再辦公禱會　教區夏志誠促特首回應訴求 (21:55)

夏志誠希望特首可成立獨立委員會調查612的警民衝突。「特首在記者會中多次提到要『尊重制度』，這就是其中一種制度！」

另外，香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權出席同一場合時形容，政府近日的讓步是一個奇蹟；警方濫暴使原本滿懷信心通過修例的特區及中央政府覺得難以承受，因此逆轉了整個局勢。

【18:54】教牧關懷團及香港基督教教牧聯署籌委會今日（19日）舉行聯合記者招待會，教牧關懷團召集人王少勇表示，並非要停辦公禱會，組織已經安排下一個公禱會在明晚（20日）8時至9時舉行，他表示得悉有網民正醞釀在周五會有其他不同示威行動，他強調並非主動帶領群眾留守，但會一直伴隨市民，「羊在哪裏，牧者就會在哪裏」。

王少勇表示，香港基督教教牧聯署目前已經有2107人響應簽署，亦有18個團體簽署。他又指出，看到特首林鄭月娥一直只以「溝通不足」為自己開脫，「有道歉的語言，但無道歉的行動」。對於市民出於愛香港而走出來付出而深受感動。

陳恩明牧師表示，自己年紀雖大，亦有看到「連登仔」的訴求。他又說，政府要撤回修訂《逃犯條例》而非暫緩；要求6·12撤回暴動定性；以及成立獨立調查委員會，追究警方的暴行。

王少勇續指出，下一個公禱會明晚8時至9時舉行，地點未定，但估計會在政總附近，又或在灣仔的循道衛理香港堂。

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