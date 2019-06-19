【逃犯條例】民陣民主派同撐學界行動　七一遊行延續反修例訴求 (18:05)

民陣召集人岑子杰表示，民主派將於周日（23日）落區宣傳反對修例，並會指出警方濫權的信息，以免讓建制派在地區持續混淆視聽。他續說，未來一星期將有很多團體組織自發行動，民陣將會參與大專學生醞釀的和平集會和悼念活動等，未來一段時間會努力籌備七一遊行，並會將反修例的訴求帶到七一。

至於有網上團體要求政府於周四回應訴求，否則把行動升級，岑子杰稱，公民社會百花齊放，形容特首林鄭月娥應主動聯絡、接觸市民。他又稱，會參與和平集會，亦會聲援其他發起行動的市民，但因團體限制關係，民陣只能發起和平集會，會配合市民行動，但要視乎他們如何升級。

【18:05】6間大學學生會及學聯今日（19日）表示，特區政府明午（20日）5時前若不回應他們對反《逃犯條例》修訂的訴求，會將行動升級，包括呼籲市民周五（21日）政府總部外和平集會，及堵塞港鐵等。立法會民主派會議召集人毛孟靜稱，尊重及同意學生行動，並呼籲特首林鄭月娥站出來跟年輕人對話。

毛孟靜表示，希望學生任何行動都可「不流血、不被捕、不犧牲」，民主派議員會監察警方會否針對學生這類行動，不容警方濫用武力，釀成流血。

毛孟靜另稱，民主派下周日（23日）會分散到各區開街站搞簽名運動，要求特區政府正面具體回應反修例遊行的五大訴求，另亦會替有意市民登記當選民。民主派亦已去信要求約見警務處長盧偉聰，商討警方6‧12涉嫌濫用武力等問題。

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