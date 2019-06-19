【逃犯條例】九成青少年：《逃犯條例》修訂破壞言論自由及司法獨立 (18:26)

是次研究以街頭問卷及訪問形式，於金鐘訪問曾參與反修例集會的10至29歲青少年，成功收回562份問卷。

研究發現，青少年上街抗議《逃犯條例》修訂的主因是條例有違公義及個人價值（84%），其次是希望改變政府決定（73.5%）；「陪伴身邊人參與」及「響應媒體、KOL、政黨呼籲」的分別有11.7%及3.6%。至於青少年反對修例的主因，95.5%受訪者認為該例破壞言論自由、司法獨立。

研究亦指出，57.3%受訪者感到雨傘運動後即使對政府不滿，但市民「做乜都無用」，這反映青少年的公民參與無力感仍然存在。研究同時發現，受訪者除了出席連串「反送中」集會，平時亦有關心時事及參與相關活動。97.5%受訪者參與不同形式的公民活動，其中61.9%會觀看議題相關專頁或網站、52.6%會觀看別人分享的資訊、常參與遊行示威的亦有26.7%。

突破機構事工研究及發展部經理陳競存認為，今次研究清楚顯示有參與反修例集會的青少年對言論自由、法治和公義的重視和追求，他們即使知道能夠影響政府的可能性不高，依然會按良知和信念，堅持表達自己認為正確的價值。

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