【逃犯條例】團體挺警平暴遊行至旺角警署送感謝卡 (17:55)

下午近2時，約20人響應民間團體「新年代」行動，一行人先到旺角警署送上感謝卡，再步行至民主黨總部遞交信件。參加者大部分為中年人，他們手持橫額，沿途高叫「支持警察，平息暴動」、「嚴懲暴徒，還我法治」等口號，並舉起貼有上周三（12日）示威照片的紙牌，其間約有5至6名警察在場維持秩序。

新年代副召集人黃勵賢於遊行後點名批評民主黨主席胡志偉的說法，指出上周三的警民衝突中有示威者手持磚頭、鐵枝、鐵馬、水樽等，並非胡志偉口中的「手無寸鐵」。黃勵賢又認為，警方當日對示威者使用最低武力，相比其他民主國家，催淚彈及布袋彈都是低殺傷力武器。

對於政府暫緩修訂《逃犯條例》，黃勵賢認為修例諮詢不足，形容暫緩是「明智決定」。警務處長盧偉聰日前澄清，「暴動」說法是指當日有一小部分人行為涉干犯暴動罪，黃勵賢認同有一小撮人製造暴動，「一定要落案起訴」。

民主黨回覆《明報》查詢時稱，相關信件抬頭為「支聯會」，故不會作任何回應。

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