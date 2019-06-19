【逃犯條例】立法會人數不足流會　建制派：想社會安靜下來「抖一抖」 (18:14)

有意見質疑，點人數時已值修訂《逃犯條例》緊急質詢完結，開始進入討論民生議題的其他口頭質詢，建制派為何接受要等到下星期才復會；立法會建制派「班長」廖長江表示，建制派剛才正開一個內部重要會議，相信尹兆堅點人數，或是跟建制派一樣希望可「停一停、想一想」，建制派的做法，可能是對應了尹兆堅的意願。

【17:00】立法會今日（19日）原定在質詢環節後，討論由民主黨鄺俊宇提出、討論警方上周處理反對《逃犯修例》修例示威手法的休會待續議案，該黨尹兆堅在質詢環節時，要求點算人數，最終建制派只有極少數議員現身，會議因人數不足流會，意味除非得到立法會主席同意，否則本星期將不能再討論相關休會議案。

此外，原準備接受口頭質詢的財經及庫務局長劉怡翔在立法會流會後見記者，表示該局下周有稅務寬減相關的草案在立法會恢復二讀，希望議員能審議草案，希望所有議員都支持草案，及早在今年申請表反映稅務寬減，急市民所需。

被問到修訂《逃犯條例》引發的爭議及他做了什麼「幫手」。他說，過去一星期發生的事，特首林鄭月娥昨日已說政府辦事有不足地方，已向全港市民致歉，作為團隊會盡力在「向前看」時，努力在餘下3年做好本分，包括會加強向各界提醒香港作為成熟金融中心穩健，以及市場運作沒有受影響。

至於今日流會是否議員不負責任？劉怡翔稱，可能議員有不同情况，主要是做好自己工作。

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