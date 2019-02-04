【逃犯條例】李家超：研以私人草案處理台灣殺人案　盡快完成調查6‧12涉暴力案 (19:00)

【19:00】保安局長李家超今日（19日）被問到「台灣殺人案」可否以私人草案商討時稱，政府同事正商討，稍後會交代立場。一直協助案中死者家屬的民建聯主席李慧琼重申，正在想不同方法、盡一切努力處理事件。立法會建制派「班長」廖長江稱，某些人可能探討不同方案，但應在法律框架下推動。
【17:30】特首林鄭月娥當初稱因要處理「台灣殺人案」，堅持修訂《逃犯條例》；保安局長李家超今午（19日）被記者問及，當局可否改以私人草案形式處理時稱，會跟同事商討。
另外，對有訴求稱當局不應檢控任何反修例的示威者，李家超回應提問時稱，警方會盡快完成調查「6‧12」當天涉及暴力的案件，交律政司最後決定控以什麼罪名。他解釋，香港是「依法辦事」，「要尊重法律制度」。
逃犯條例 相關報道：
被追問6．12速龍小隊資料 李家超：警方內部有紀錄 交警回覆
6大學及專上學生聯會：政府須明午5時前回應4大訴求 否則行動升級
網民定明午5時死線 周五行動升級 提撤修例4訴求 勇武、和理非「各自做嘢」
網片揭6．12示威區亂况 催淚彈兩端夾擊 人潮湧中信險「人踩人」
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例遊行 李家超 台灣殺人案 編輯推介