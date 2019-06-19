【逃犯條例】教會促港府設獨立委員會　徹查6‧12警民衝突真相 (17:02)

《逃犯條例》修例引發風波，特首林鄭月娥昨日（18日）向所有市民「真誠道歉」。天主教香港教區宗座署理湯漢樞機，聯同香港基督教協進會主席蘇成溢牧師發出聲明，稱對於特首公開道歉、承認自己的不足，深表認同，但呼籲特區政府從速成立獨立委員會，徹查6月12日警民衝突的真相，以及考慮市民的強烈要求，明確聲明「撤回法案」。
林鄭月娥昨日（18日）召開記者會，表示修例工作在6月15日已「即時停止」，不會貿然重啟，但未明言「撤回」修例 。對於外界批評警隊在6月12日的衝突中濫用武力，林鄭月娥未有承諾會成立獨立調查委員會調查事件，稱監警會和投訴警察課機制處理投訴行之有效。
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