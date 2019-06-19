【逃犯條例】教會促港府設獨立委員會　徹查6‧12警民衝突真相 (17:02)

林鄭月娥昨日（18日）召開記者會，表示修例工作在6月15日已「即時停止」，不會貿然重啟，但未明言「撤回」修例 。對於外界批評警隊在6月12日的衝突中濫用武力，林鄭月娥未有承諾會成立獨立調查委員會調查事件，稱監警會和投訴警察課機制處理投訴行之有效。

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