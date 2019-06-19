【逃犯條例】梁君彥倡推遲《國歌法》二讀　聶德權：延至下一立法年度 (18:53)

民建聯主席李慧琼表示，經修訂《逃犯條例》事件後，若要在暑假前恢復二讀《國歌法」，會令政府「政治能量」都用在《國歌法》方面，基於現時社會如此對立，或會令議會再一次陷入混亂；不在暑假前恢復二讀，對修復社會立法有好處。

【18:17】政制及內地事務局長聶德權今日（19日）致函立法會內務委員會主席李慧琼，表示在早前的法案委員會上有多名議員明確表示，會就《國歌法》條例草案提出多項修正案，局方估計立法會即使在7月10日恢復二讀辯論，也沒有足夠時間完成審議工作，因此政府不會在7月10日恢復草案二讀。

聶德權表示，政府會在下一立法年度恢復《國歌法》條例草案的二讀辯論，會適時通知內會相關日期。

【15:41】立法會主席梁君彥今日（19日）表示，今個立法年度仍有大量議程需要討論，希望議員重新聚焦社會事務。他又建議待10月復會後才處理《國歌法》二讀。

大量議程累積 盼議員聚焦社會事務

梁君彥見傳媒時表示，批准兩名議員在今日立法會會議上提出緊急質詢，又批准一項休會待續議案，讓議員有空間討論相關事情。他說，香港仍有很多經濟民生的事情需要處理，今個立法年度仍有很多議程需要討論，希望議員重新聚焦社會事務，社會早日回復穩定，讓市民回復正常生活。他強調，他早前預留兩次會議共61小時審議修訂《逃犯條例》法案，時間上會彈性處理，是按照議事規則及過往做法，並且約見及諮詢議員後，才作此安排。

梁君彥又提到，按目前的政治環境，應先把政治事件「丟埋一邊」，認為7月休會前不應處理《國歌法》二讀，建議政府於立法會暑假休會後、即10月才恢復《國歌法》二讀。

對於上周三（12日），立法會提升保安警示級別，關閉立法會，以致部分立法會議員在外面無法進入，被迫聞警方發射的催淚氣體，梁君彥表示，當時是黃色警示，立法會外面「發生暴亂，警察使用催淚煙」，當時有保安理由需要關閉立法會。他表示，行管會將檢討有關保安措施，希望不會再發生這種事件。

指6‧12立法會外發生「暴亂」 有保安理由關閉立法會

被問到以「暴亂」字眼形容上周三的警民衝突，梁君彥稱，如何定性或形容當日立法會「煲底」的情况，「大家自有公道的做法」。

面對各界發起，若政府不回應相關訴求，會在6月21日把行動升級。梁君彥表示，若有危險，不排除如上周般提升立法會的保安警示級別。他呼籲所有市民對立法會或對政府和平表達意見。

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