【逃犯條例·多圖】太古廣場外悼念鮮花堆積凋謝　市民響應號召到場收拾 (15:44)

下午1時半，太古廣場外約有30名市民自發收拾，當中大部分為年輕人，亦有長者。他們有共識地整理，把凋謝的花扔掉，留下仍完好及盛開中的花，紮成一大串，放入紙箱並注水繼續擺放。此外，熱心市民把貼在牆身的字條、標語牌等撕下，又回收鐵罐及膠樽，同樣以垃圾膠袋分類好。

據在場一名花藝師義工表示，昨日（18日）連登有人發起該活動，據了解凌晨3時已有義工開始處理花材。有途人經過加入清理工作，亦有人到場憑弔死者，傷心流淚。

在金鐘會計公司上班的Cherry表示，自己並非「絲打」，只是「碌到（看手機）」在「連登討論區」的呼籲，特意在午飯時間前來幫忙，現場無人統籌，全為市民自覺地收拾，「我1點來到，已有很多人，現在好像愈來愈多」。她6月12日亦有被催淚彈攻擊，自言不接受林鄭月娥的道歉，「我們想撤回，我們的訴求她完全沒回應」。

就讀中五的林同學（化名）亦在網上看到呼籲，表示自己坐電車時看到市民在收拾，故落車幫忙。他有感梁先生「走得比我們每個人都要前」，故6月16日也有獻花。但他亦說自己「想唞吓」，加上周五亦有事做，所以未必能出席當日的示威活動。

育有一子、於中資公司工作的Teresa指出，自己原想前來憑弔，但看到現場的人都在收拾，故一起幫忙。她說：「我認為他（梁）的死是『唔抵』的，在這個政權下，無人需要付出生命，但都發生了，不能讓他白死。」她又指出，不接受林鄭月娥的道歉，認為林鄭猶如她兒子一樣，不知自己錯在哪裏，「我覺得她不是做給我們看，只是做給她老闆看」。

她又說，自己在中資公司工作，亦有擔心過出席活動有後果。而自己作為母親，要保護前線的年輕人，認為現在最重要是爭取6．12不能定性為暴動，並釋放被捕學生，未來亦可能再支持其他示威。「如果我個仔話想去，我會陪他。擔心啊，但我會用這方法保護他」。

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