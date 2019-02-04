【逃犯條例】被追問6．12速龍小隊資料　李家超：警方內部有紀錄　交警回覆 (16:40)

「6．12」反修訂《逃犯條例》抗議期間，有警方特別戰術小隊（「速龍小隊」）等人員被指對示威者施以過度武力，但裝束上沒有編號等供辨認，令公眾關注對他們投訴無門。保安局長李家超今午（19日）在立法會回應相關急切口頭質詢期間，被民主派議員多次要求，向立法會提供當日在場執勤人員的更詳細個人資料後，僅稱會交警方回覆。
李家超起初表示，警隊是有每名當時在場執勤的人員紀錄，但屬警隊內部行動及裝備資料；他其後再被連番追問後稱，會交警方回覆。至於速龍小隊人員為何身上沒有編號供辨識，李家超稱，裝束式樣是警方決定。立法會代主席李慧琼其後表示李家超已回覆，惟見部分議員情緒激動，一度暫停會議。
李家超其後回應記者提問時補充稱，速龍小隊執勤時身穿的制服，目前未有位置展示警務人員編號，警方會對此檢視跟進；對市民關注因此對「6．12」當日速龍小隊行為或會投訴無門，李家超表示，監警會若要跟進，可根據警方屆時提供的資料處理。
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