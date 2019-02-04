【逃犯條例】被追問6．12速龍小隊資料　李家超：警方內部有紀錄　交警回覆 (16:40)

李家超起初表示，警隊是有每名當時在場執勤的人員紀錄，但屬警隊內部行動及裝備資料；他其後再被連番追問後稱，會交警方回覆。至於速龍小隊人員為何身上沒有編號供辨識，李家超稱，裝束式樣是警方決定。立法會代主席李慧琼其後表示李家超已回覆，惟見部分議員情緒激動，一度暫停會議。

李家超其後回應記者提問時補充稱，速龍小隊執勤時身穿的制服，目前未有位置展示警務人員編號，警方會對此檢視跟進；對市民關注因此對「6．12」當日速龍小隊行為或會投訴無門，李家超表示，監警會若要跟進，可根據警方屆時提供的資料處理。

逃犯條例 相關報道：

6大學大專學生會及學聯：政府須明午5時前回應四大訴求 否則行動升級

李家超籲市民：對政府有不滿意的地方，不要宣泄在警方身上

李家超：我和特首都會道歉 警有指引訓練射示威者身體最大部分

李家超立法會首露面回應暫緩修例 梁君彥拒就容許草案二讀致歉

胡志偉︰林鄭月娥道歉「打嘴炮、無實質內容」

葉國謙：林鄭未鞠躬道歉跟市民期待「有落差」

涉遊蕩被捕 7男1女獲無條件釋放

網民定明午5時死線 周五行動升級 提撤修例4訴求 勇武、和理非「各自做嘢」

警4工會今晤盧偉聰 前線警：內部對一哥說法分歧

何君堯月底辦集會 為警打氣

大狀：只吶喊助威 亦可被視暴動

網片揭6．12示威區亂况 催淚彈兩端夾擊 人潮湧中信險「人踩人」

林鄭道歉 不下台不撤回 議員批沒鞠躬問責 民陣民主派商行動