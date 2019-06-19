涉東涌非禮3夜歸女子　清潔工罪成判囚5月 (14:31)

被告曹永裕（45歲）被控兩項非禮及一項遊蕩致他人擔心罪，控罪指出，他於今年4月20日至22日分別非禮女子X及Y，以及遊蕩令女子Z擔心，3名事主介乎22至26歲。

辯方表示，感化報告稱案件嚴重，應判阻嚇刑罰，不建議判感化令；心理報告認為心理輔導更有效協助被告。辯方又說，雖然兩份報告建議不同，望裁判官考慮協助被告更生，讓他接受長期心理輔導。

裁判官直言兩份報告「無矛盾」，又指出被告向感化官透露連續3日凌晨尾隨及侵犯夜歸女子，第一次趁對方逃離時揭起裙子，欲進一步侵犯；第二次趁對方掙扎倒地時，伸手入衣內非禮胸部；第三次亦嘗試伸手侵犯女子。

鑑於以上案情，裁判官每項控罪以6個月為量刑起點，考慮到被告認罪、智力及精神健康狀况而減刑，終判處被告監禁5個月。裁判官另建議懲教署為被告提供心理輔導或療程。

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