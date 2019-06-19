財務中介機構經理串謀星展貸款顧問騙佣金　判囚10月 (14:28)

被告吳紹倫（32歲），案發時是成喻發展有限公司高級理財分析經理。辯方求情表示，案件的嚴重情况較同類案件低，而被告作為財務中介機構的員工，在事件中扮演的角色較輕，並非主腦。辯方又指出，案件中被告所獲得的服務費及參與犯案的時間亦相當少，望考慮判以緩刑。

法官表示，詐騙是嚴重罪行，被告有計劃和有組織行事，而其行為亦為金融機構帶來嚴重負面影響，但考慮到被告得益少及非主腦等，判處被告監禁10個月。

案情指出，星展銀行禁止其私人貸款業務顧問透過電話促銷以獲取貸款申請人或處理財務中介機構轉介的個案。2015年10月至12月期間，被告串謀涉案銀行私人貸款業務葉建明（41歲），向一名借貸人表明不要向銀行披露其是由成喻轉介申請貸款，令借貸人獲銀行批出10萬元貸款，其間被告獲約1000元服務費得益，葉偉明亦獲3424元佣金。另葉偉明早前承認7項欺詐罪，被判囚14個月。

其他報道︰不滿警說「叫你個耶穌落嚟見我哋」 前法庭書記指警越權違法提覆核

【逃犯條例】李家超立法會首露面回應暫緩修例 梁君彥拒就容許草案二讀致歉