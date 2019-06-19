張震遠涉詐騙證監會　指主審官「明顯偏見」要求換官 (14:03)

被告張震遠（60歲）由資深大律師郭棟明代表。郭棟明陳辭指出，同案被告蔡達英（48歲）於去年11月認罪後，主審法官陳廣池曾主動問他會否出庭頂證張震遠。當時蔡達英首先表明不會，惟陳官着他「應認真考慮」，蔡達英才改變心意答應出庭頂證張震遠，陳官得悉後稱案件有「樂觀發展」（cheerful development）。

郭棟明又指出，即使控辯雙方均認為蔡達英轉任控方證人後，人身安全不會受威脅，陳官依然指出必須確保蔡達英「不會受其他人干擾」，其言行未免令旁觀者認為陳官對案件持「明顯偏見」（apparent bias）。

陳官表示，「我只是根據我一向做法工作」，又問辯方「在有多於一名被告的案件中，是否應禁止法官鼓勵認罪被告出庭頂證同黨？」

陳官又指出，法官鼓勵被告與控方合作，屬於「標準程序」，况且法庭沒有司法管轄權「命令」蔡達英出庭作供。再者，無論蔡達英和張震遠出庭後，都會公平地接受控辯雙方提問，看不到不公平地方。

至於確保蔡達英人身安全的言論，陳官承認自己曾說「張震遠是一名在社會上具影響力的人」，以及「擔心有人會向蔡達英施予壓力」，但強調言論間沒有因果關係，又着辯方不要強行推論「蔡達英會受張震遠一方施壓」。

郭棟明回應稱，法官審案時無可避免會審視張蔡兩人的供辭的可信程度（creditability），以及張震遠的個人性格，在上述陳辭所述的支持下，實在認為陳官未必適合繼續審理案件。

控方原先對爭議保持中立，惟參考案例後又轉為支持辯方立場。陳官表示須時考慮，將於下周一對爭議頒下裁決。

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