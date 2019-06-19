不滿警說「叫你個耶穌落嚟見我哋」　前法庭書記指警越權違法提覆核 (13:55)

在反對《逃犯條例》修訂的6・12衝突中，有牧師聲稱警方清場期間，有警員向基督徒說「叫你個耶穌落嚟見我哋」。一名曾任職合約法庭書記的市民，就此向高等法院提出司法覆核，指控警員行為屬歧視宗教，亦指所有教友都感到冒犯及難受，要求法庭宣告涉事警員越權及違法，以及警務處長須向公眾道歉。
申請人Tam Chi Fai Alan，答辯人為警務處長，天主教香港教區及中華基督教會香港區會都被列為利害關係方。綜合報道顯示，申請人曾以非公務員合約制方式受聘為法庭書記，過去亦多次就不同社會事件提司法覆核。
申請書指出，有警員向神職人員說「叫你個耶穌落嚟見我哋」，這要求明顯屬荒謬及不合邏輯，因耶穌屬於「非自然人」。申請人指出，所有教友，包括其本人，都感到冒犯及難受，形同「次受害者」。據《警隊條例》，申請人指警員執法時不可作宗教歧視的行為，或褻瀆他人的信仰。
申請人要求法庭按《道歉條例》，命令警務處長向公眾道歉，以及宣告涉事警員的行為越權。
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