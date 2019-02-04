【逃犯條例．短片】李家超籲市民：對政府有不滿意的地方，不要宣泄在警方身上 (12:55)

保安局長李家超今午（19日）就近日大批市民在反對《逃犯條例》修訂的活動中涉及警務人員的行動，出席立法會會議回應議員急切口頭質詢。他希望市民有「同理心」，「對於政府有不滿意的地方，不要宣泄在警方的身上，警察都是盡忠職守」。
李家超回應自由黨邵家輝提問時稱，上周三（12日）下午也有在場記者見到，是有示威者先有組織衝擊警方防線，當中涉及投擲磚頭、鐵馬和木棍，甚至有人推鐵馬和曾燃點火種。
他接著引述網上已經有針對警察在校子女的帖文，稱明白部分市民或「有情緒」，但香港需要警方維護治安和調查刑事罪行，「對立對大家都沒好處」。
他接著說，市民「對於政府有不滿意的地方，不要宣泄在警方的身上，警察都是盡忠職守」；警察在遇到生命威脅及維護社會治安等情況時，必須要有適當行動，「警隊都是為了香港整體的繁榮安定來作出貢獻」，希望市民會有「同理心」。
公民黨郭家麒則問李家超，當日是誰人下令向示威者開槍，他和特首林鄭月娥是否知情，又是否涉及中聯辦下令。李家超回應稱，「任何涉及行動的都是由警隊來執行，警隊的最高負責人是警務處長（盧偉聰），我沒有參與」。
民建聯梁志祥表示，他當日親眼目睹有衝擊警方的示威者擲磚，有現場警務人員應聲倒地，問警方會否調查發動這次衝擊的組織等等。李家超表示，政府已清晰表達對事件的立場，相信當日在場絕大部分和平示威者並沒有參與和接受這次衝擊，訴諸暴力和令人受傷。
李家超亦表示，警方往後的調查並不會針對連日和平表達意見的市民，警方也已無條件釋放早前拘捕8名涉嫌游蕩的市民，稱公眾可以「放心」。
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