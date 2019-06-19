男子大浪灣暈倒　直升機吊起送院 (12:48)

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2019年6月19日星期三
嬰兒屯院求診不治多處瘀傷 生母保母及男友涉虐兒被捕 (23:31)
負傷大鬧堅城站 野豬遭人道毁滅 (22:14)
【逃犯條例】醫管局成立專責小組檢視資訊安全 料3個月內提交建議 (21:04)
【逃犯條例】大專學界宣布行動升級早上包圍政總 政總關閉 (20:37)
【逃犯條例】朱凱廸岑敖暉發律師信促盧偉聰解釋速龍無編號 或申司法覆核 (20:13)
【逃犯條例】自資高等教育聯盟主席阮博文憂示威青年惹官非 勸理性包容 (18:58)
【麻疹爆發】32歲婦染麻疹留醫聯合醫院 丈夫兩周前確診 (18:41)
【逃犯條例】李柱銘寄語年輕人「用武力一定會輸」 (18:41)
【逃犯條例】郭家麒：至死線政府無回應感失望 張超雄促明勿派大批警察佈防 (18:39)
虐打伯恩山犬摔地10次 豪宅男認殘酷對待動物罪 下月判刑 (17:35)
【逃犯條例】梁栢賢稱向盧偉聰表達醫護關注 成立特別小組檢視病人資料安全 (17:35)
大網仔路小巴撞私家車 衝落山坡釀4傷 (17:20)
小巴青山公路撞私家車 司機涉醉駕被捕 (16:45)
長榮航空今午4時起罷工 今明往來台北香港6航班取消 (16:31)
葉成輝任「一帶一路」專員 下周一履新 (16:25)
【逃犯條例】伊院院長：嚴肅跟進疑院內泄露病人資料 (16:24)
【逃犯條例】目擊衝突或現哀傷煩躁 香港心理學會7建議紓壓 (16:21)
17歲男生涉木板夾教師前臂致骨裂 被控傷人8月再訊 (16:12)
【逃犯條例】民陣斥警6‧12開槍鎮壓不恰當 林卓廷投訴李家超涉公職失當 (15:55)
地球之友前助理經理認虛報學歷求職 准保釋下月判刑 (14:39)
無業男認貪萬元報酬刑毁縱火燒餐廳 官斥形同黑社會判囚4年5月 (13:59)
興德前校長涉用假文書結案陳辭 官質疑面試者即日有員工拍卡紀錄 (13:51)
深水埗槍擊案 控方：事主傷口金屬碎片與槍手住所鋼珠彈相符 (13:42)
中學生涉原子筆傷同學臉 押8月訊候事主醫療報告 (13:23)
涉挪用2300萬元 味千前財務官還押至8月再訊 (13:21)
【港大教授殺妻案】張祺忠加控「阻止合法埋葬屍體罪」 還押7月交高院 (13:05)
【逃犯條例】胡志偉倡政府撤示威者控罪 修補社會撕裂 (12:02)
港鐵列車金鐘站側線撞止衝擋 涉事車長停職調查 (11:09)
【逃犯條例】成立獨立委員會調查？葛珮帆：對警不公 鄺俊宇：有助宏觀蒐集證據 (09:49)
嬰兒出生後無知覺 送院後回復清醒 (09:19)
油塘魔鬼山現「反黑警護學生」直幡 (09:06)
日間酷熱 最高33度 (07:07)
【逃犯條例】6‧12「倖存者」煲底聚會 噩夢連連親歷者唱歌畫畫紓解 (23:12)
【逃犯條例】醫院電腦系統被指與警方相連 醫管局：SARS後沒有聯繫 (23:00)
房協長者業主免補價「大屋換細屋」下半年推出 不設時限 (22:57)
男子大浪咀浮潛失蹤 傍晚尋回 (22:22)
【逃犯條例．Emily Online】「思考香港」網上公投 76%唔支持林鄭繼續施政 (21:57)
資助安老服務3職位空缺率仍達19% 政府研輸入照顧員 (21:53)
一度拒蛋糕寫「唔好搞我後面」 東海堂致歉：溝通錯誤 (21:46)
本年度可供編配公屋僅2.41萬伙 回歸以來新低 (21:43)
野豬負傷大鬧港鐵堅城站 (21:03)
冒二胡大師名義辦音樂會 主辦者認違商品例押後判刑 (20:30)
運房局擬增逾百旅遊巴泊位 陳帆料商用車泊位需求研究年底完成 (20:19)
【逃犯條例】警內部設檢討委員會 4工會晤盧偉聰強烈反對獨立調查 (20:12)
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蓮塘口岸每日容納1.7萬車次 跨境巴士配額擬倍增至200 (19:41)
【逃犯條例】建制派須道歉？ 麥美娟：社會撕裂「一巴掌拍不響」 (19:20)
休班警醉駕判社服令停牌兩年 (19:11)
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【逃犯條例】教牧關懷團明晚再辦公禱會 教區夏志誠促特首回應訴求 (21:55)
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【逃犯條例】九成青少年：《逃犯條例》修訂破壞言論自由及司法獨立 (18:26)
【逃犯條例】立法會人數不足流會 建制派：想社會安靜下來「抖一抖」 (18:14)
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海關檢獲3900件冒牌手機配件 數量近年來最多 (18:01)
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時昌迷你倉大火高級消防隊長殉職 遺孀入稟索償 (17:01)
【逃犯條例】被追問6．12速龍小隊資料 李家超：警方內部有紀錄 交警回覆 (16:40)
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偷窺癖中學男教師 偷拍兩女生裙底判囚6周 (15:25)
小南國創辦人要求胞弟歸還6700萬元 (14:50)
涉東涌非禮3夜歸女子 清潔工罪成判囚5月 (14:31)
財務中介機構經理串謀星展貸款顧問騙佣金 判囚10月 (14:28)
張震遠涉詐騙證監會 指主審官「明顯偏見」要求換官 (14:03)
不滿警說「叫你個耶穌落嚟見我哋」 前法庭書記指警越權違法提覆核 (13:55)
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【逃犯條例．短片】李家超籲市民：對政府有不滿意的地方，不要宣泄在警方身上 (12:55)
男子大浪灣暈倒 直升機吊起送院 (12:48)
【逃犯條例．短片】李家超：我和特首都會道歉 警有指引訓練射示威者身體最大部分 (12:25)
馬鞍山雙屍命案 親友今認屍 (12:16)
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六旬夫婦馬鞍山錦泰苑墮斃 夫涉先勒妻頸再自殺 (00:54)
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持刀斬夫頭部 妻涉傷人被捕 (23:11)
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男子大浪灣暈倒 直升機吊起送院
(12:48)
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上午10時許，有行山人士於西貢大浪灣近直升機坪位置發現一名男子懷疑暈倒。消防接報後，出動飛行服務隊直升機將事主吊起，再送往東區醫院救治。警方正調查事件起因。
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西貢
大浪灣
暈倒
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