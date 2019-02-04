【逃犯條例．短片】李家超：我和特首都會道歉　警有指引訓練射示威者身體最大部分 (12:25)

議會陣線區諾軒追問，有當時在場市民見到警方多處同時發放催淚彈，亦未依程序舉起黑旗，並向示威者「射頭射眼」，其中有眼部附近中橡膠子彈的示威者或會失去兩成視力，質疑警察當時是否使用「最低武力」。李家超回應稱，警方當時有依程序提出警告，但未正面回應是否意味該示威者當時有用武力。

民主黨林卓廷則問，現場不少警務人員均沒有編號，沒委任證在身，市民如何投訴，警方又可如何調查，「你是否能『隔住個芒（透過電腦屏幕）』嗅到哪些人的身分呀？」公民黨陳淑莊和郭榮鏗則先後要求李家超清晰回答，會否道歉及問責下台。

李家超回應稱，市民可依現有機制投訴；另對今次事件觸發的不安和焦慮，「我和特首都會道歉」，「我的態度跟特首一致」，「作為問責官員，我亦會配合特首未來3年的工作」。其回應遭郭榮鏗及公民黨另一議員楊岳橋，先後批評為「鬼食泥」和「陰聲細氣」。

新民主同盟范國威和衛生服務界李國麟則問道，近日有片段指出，當日中信大廈有和平示威的群眾，疑遭兩邊警察以催淚彈夾擊。李家超表示，當日整個金鐘現場有數萬人，片段或未能展示整體情况，投訴警察科會公正調查市民投訴，並交監警會審核。

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